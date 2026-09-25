تصادف وحشتناک در جاده ساوه - همدان+جزییات

سرپرست روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: شمار جانباختگان برخورد شاخ‌به‌شاخ ۲ خودروی سواری پژو و پراید در محور قدیم ساوه - همدان به هشت نفر رسید.

به گزارش تابناک؛ در پی این حادثه که حوالی ساعت ۴:۳۰ بامداد امروز در محور قدیم ساوه - همدان رخ داد، ۲ نفر از مصدومان نیز به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی افزود: با وجود تلاش نیروهای امدادی و کادر درمان، تعداد جانباختگان این حادثه به هشت نفر افزایش یافت.

قاسمی بیان کرد: این حادثه بین یک دستگاه خودروی سواری پژو و یک دستگاه پراید رخ داده و علت دقیق وقوع آن از سوی کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

گفتنی است؛ محور قدیم ساوه - همدان از مسیرهای پرتردد استان مرکزی است و حوادث رانندگی در این محور در سال‌های اخیر موجب جان‌باختن و مصدومیت شماری از هموطنان شده است.

منبع: ایرنا