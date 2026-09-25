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تصادف مرگبار در فیروزکوه+شمار فوتی ها

سخنگوی اورژانس استان تهران از جان‌باختن سه نفر و مصدومیت ۲ نفر در پی تصادف در محدوده امین‌آباد فیروزکوه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۵۹۱۴
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تصادف

به گزارش تابناک؛ شروین تبریزی، روز جمعه گفت: ساعت ۳:۴۳ بامداد امروز حادثه تصادف در محدوده امین‌آباد فیروزکوه به سامانه ۱۱۵ اعلام و نیروهای اورژانس با دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه سه نفر جان خود را از دست دادند و دو مصدوم پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان امام خمینی(ره) فیروزکوه منتقل شدند.

تبریزی علت این تصادف مرگبار را در دست بررسی کارشناسان پلیس راهور اعلام کرد.
منبع: ایرنا

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سازمان اورژانس تهران فیروزکوه تصادف فوتی های جاده سانحه
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