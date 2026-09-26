در برخی مناطق استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، شمال آذربایجان شرقی، ارتفاعات اردبیل و ارتفاعات البرز مرکزی بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گرد و خاک پیش بینی می شود.

به گزارش تابناک؛ رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از بارش باران در نقاط مختلف کشور طی روزهای آینده خبر داد.

صادق ضیائیان با اشاره به وضعیت جوی نقاط مختلف کشور طی روزهای آتی، اظهار کرد: برای شنبه (۴ مهرماه) برخی نقاط در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان در بعضی ساعات بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود. همچنین یکشنبه (۵ مهرماه) در ارتفاعات مازندران، گلستان و سمنان رگبار و رعدوبرق و وزش باد موقتی دور از انتظار نیست.

وی افزود: دوشنبه (۶ مهرماه) با گذر امواج میانی جو از شمال غرب کشور در این مناطق بارش باران رخ خواهد داد و برای سه‌شنبه (۷ مهرماه) نیز برخی نقاط در شمال غرب، سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

به گفته رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی، طی سه روز آینده در ارتفاعات جنوب کرمان، ارتفاعات شمال هرمزگان و جنوب شرق فارس رگبار و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

وی افزود: جمعه تا یکشنبه در شرق، جنوب شرق، جنوب غرب، دامنه‌های جنوبی البرز و غرب کشور در بعضی ساعات وزش باد شدید رخ خواهد داد و طی سه روز آینده دریای خزر و دریای عمان مواج هستند.

ضیائیان درباره وضعیت جوی تهران نیز توضیح داد: شنبه (۴ مهرماه) آسمان تهران، صاف تا قسمتی ابری و از بعدازظهر افزایش باد با بیش‌ترین و کم‌ترین دمای ۳۳ و ۲۳ درجه سانتیگراد و همچنین یکشنبه (۵ مهرماه) صاف و از بعدازظهر افزایش باد با بیشینه و کمینه دمای ۳۲ و ۲۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

منبع: همشهری