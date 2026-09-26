En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

پیش‌بینی بارش باران برای این مناطق

در برخی مناطق استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، شمال آذربایجان شرقی، ارتفاعات اردبیل و ارتفاعات البرز مرکزی بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گرد و خاک پیش بینی می شود.
کد خبر: ۱۳۹۵۹۹۶
| |
1891 بازدید
|
۱
بارش باران

 به گزارش تابناک؛ رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از بارش باران در نقاط مختلف کشور طی روزهای آینده خبر داد.

صادق ضیائیان با اشاره به وضعیت جوی نقاط مختلف کشور طی روزهای آتی، اظهار کرد: برای شنبه (۴ مهرماه) برخی نقاط در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان در بعضی ساعات بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود. همچنین یکشنبه (۵ مهرماه) در ارتفاعات مازندران، گلستان و سمنان رگبار و رعدوبرق و وزش باد موقتی دور از انتظار نیست.

وی افزود: دوشنبه (۶ مهرماه) با گذر امواج میانی جو از شمال غرب کشور در این مناطق بارش باران رخ خواهد داد و برای سه‌شنبه (۷ مهرماه) نیز برخی نقاط در شمال غرب، سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

به گفته رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی، طی سه روز آینده در ارتفاعات جنوب کرمان، ارتفاعات شمال هرمزگان و جنوب شرق فارس رگبار و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

وی افزود: جمعه تا یکشنبه در شرق، جنوب شرق، جنوب غرب، دامنه‌های جنوبی البرز و غرب کشور در بعضی ساعات وزش باد شدید رخ خواهد داد و طی سه روز آینده دریای خزر و دریای عمان مواج هستند.

ضیائیان درباره وضعیت جوی تهران نیز توضیح داد: شنبه (۴ مهرماه) آسمان تهران، صاف تا قسمتی ابری و از بعدازظهر افزایش باد با بیش‌ترین و کم‌ترین دمای ۳۳ و ۲۳ درجه سانتیگراد و همچنین یکشنبه (۵ مهرماه) صاف و از بعدازظهر افزایش باد با بیشینه و کمینه دمای ۳۲ و ۲۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.
منبع: همشهری 

اشتراک گذاری
برچسب ها
وضعیت هوا بارش باران سازمان هواشناسی مدیریت بحران بارش دمای هوا
حکم پرستو احمدی قطعی شد/ ماجرای کنسرتی که از کاروانسرا به دادگاه رسید
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟
احمد ناطق‌نوری؛ رکورددار نمایندگی مجلس؛ روحانی زاده ای که بوکس را حلال کرد!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بارش‌های شدید در راه تهران و ۱۴ استان
زمان ورود موج بارش‌های پاییزی به کشور
هشدار رگبار موسمی برای کشور
گرما دست‌بردار تهرانی‌ها نیست!
هشدار بارش‌های سیل آسا در دو روز آینده
حمله رگبار و صاعقه به نیمی از کشور
عکس: بارش سنگین باران در شهر مکه
عکس: تصاویر فوق العاده از صاعقه در تهران و رشت
بارش باران برای استان‌های ساحلی خزر طی ۳ روز آینده
هوا دوباره گرمتر می‌شود + نقشه دمایی
هشدار برای مسافران جاده چالوس و قزوین-کرج
ورود موج بارشی جدید؛ شمال‌غرب کشور از روز شنبه سرد و بارانی می‌شود
هشدار قرمز در تهران؛ وقوع سیل در پی ال‌نینو
هشدار رگبارهای شدید موسمی در دو استان
هشدار وزش باد شدید و گرد و خاک در تهران
خیز ایران برای مواجهه با ال‌نینو
این مناطق منتظر باران باشند
بارش باران پراکنده در ۴ استان
آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور
فصل تابستان تمام می‌شود ولی گرما نه! + نقشه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
0
1
پاسخ
لطفا برا مشهد هم سهمیه ای در نظر بگیرید. دریغ از قطره ای بارش در چند ماه
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند
بیوگرافی مسعود پزشکیان و عکس همسرش
رهبر ما را بدون هیچ دلیلی ترور کردند/ از جنگ نمی‌ترسیم و از مذاکره نمی‌گریزیم / بمب اتم در اسرائیل است اما بازرسان در ایران
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید
خروج نمایندگان ۳۰ کشور از سخنرانی پزشکیان؛ واقعیت چه بود؟
روایت ابطحی از بی انصافی در حق رئیسی/ احمدی نژاد با مدرک دکتری ضربه های فراوانی به کشور زد
جزئیات مذاکرات ایران و آمریکا در سازمان ملل/ آمریکا رفع محاصره دریایی ایران را نپذیرفت
اولین زنی که دبیر کل سازمان ملل می‌شود/ دبیری که خواهان میانجیگری است
اعلام عزای عمومی در سراسر ایران
حجم وحشتناک پرواز پشتیبانی از اروپا برای جنگ با ایران
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟
گفتگوی ایران و آمریکا درباره توافقی مرحله‌ای؛ بازگشایی هرمز و پایان محاصره دریایی در گام اول
ناهار امروز سازمان ملل چیه؟ / پشت صحنه میزبانی ۱۹۳ کشور در نیویورک
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۳ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۶۸ نظر)
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۶۱ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۶ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۲ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18  (۵۱ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۰ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۴۸ نظر)
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید  (۴۸ نظر)
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار  (۴۶ نظر)
چرا دهه ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ این مدلی هستند؟!  (۴۳ نظر)
اولتیماتوم به پزشکیان در آستانه سفر نیویورک  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005rA4
tabnak.ir/005rA4