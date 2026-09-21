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زمان ورود موج بارش‌های پاییزی به کشور

یک کارشناس هواشناسی گفت: از اواخر وقت پنجشنبه (۲ مهر)، ابتدا از سمت گیلان با کاهش نسبی دما، شرایط برای آغاز بارندگی فراهم می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۵۴۳۴
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هواشناسی

به گزارش تابناک، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (دوشنبه، ۳۰ شهریور) در نیمه شرقی مازندران و دامنه‌ها و ارتفاعات گلستان، به‌ویژه از بعدازظهر، شاهد رگبار و رعدوبرق خواهیم بود.

وی افزود: در مناطقی مانند شیرگاه، لاجیم، گلوگاه، زیارت، علی‌آبادکتول، رامیان، مینودشت و گالیکش شدت رگبارها گاهی افزایش می‌یابد و احتمال آبگرفتگی و سیلاب نقطه‌ای وجود دارد؛ بنابراین توصیه می‌شود از برپایی چادر مسافرتی در مسیل رودخانه‌ها خودداری شود.

اصغری بیان کرد: همچنین طی امروز در شرق هرمزگان و بشاگرد نیز رگبارهای ناگهانی همراه با رعدوبرق دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: در استان خوزستان، خراسان جنوبی و بخش‌هایی از مناطق مرکزی کشور، وزش باد می‌تواند موجب خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا شود.

هشدار هواشناسی به کشاورزان خوزستان و همدان

این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: در استان خوزستان همچنین احتمال خسارت به محصولات و ماشین‌آلات کشاورزی وجود دارد.

کاهش دما در راه است

وی درباره وضعیت دمایی برخی مناطق کشور نیز گفت: برای کشاورزان استان همدان، کمینه دما امشب در مناطق سردسیر حدود ۷ درجه خواهد بود. در خراسان رضوی نیز نیشابور و میان‌جلگه از خنک‌ترین نقاط خواهند بود؛ ضمن اینکه دمای مشهد امروز به حدود ۳۶ درجه می‌رسد.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد: از اواخر وقت پنجشنبه (۲ مهر)، ابتدا از سمت گیلان با کاهش نسبی دما، شرایط برای آغاز بارندگی فراهم می‌شود.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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United States of America
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۲۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
0
4
پاسخ
خدایا خودت هوای مردم رو داشته باش مسوولین رو غافلگیر نکن
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