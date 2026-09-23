به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بررسی معاملات روز جاری نشان می‌دهد که شاخص کل بورس با جهش قابل‌توجه ۸۹ هزار و ۴۲۶ واحدی، به سطح نمادین ۷ میلیون و ۲۵۶ هزار واحد ارتقا یافت. در همین مسیر، شاخص قیمت وزنی ارزشی نیز با رشد ۱۴ هزار و ۷۸۹ واحدی، عدد ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد را به ثبت رساند و شاخص کل هم‌وزن با افزایش بیش از ۱۶ هزار واحد، در سطح ۱ میلیون و ۹۳۹ هزار واحد قرار گرفت. در تابلوی معاملات امروز بورس، نمادهای فملی، تابان، فارس و شپنا بیشترین سهم را در رشد شاخص کل داشتند.

سبزپوشی شاخص کل بورس در شرایطی امروز به ثبت رسید که روز گذشته بازدهی منفی شاخص بورس برای چهارمین روز متوالی، بخشی از سهامداران را نگران کرده بود و در مسیر خروج از بازار بودند؛ این در حالی است که پذیریش ریسک معاملات در بورس، یک ضرورت است و نباید به صورت هیجانی در بازار سرمایه فعالیت داشت.

ارزش معاملات و معادل دلاری بازار سهام

ورود و خروج نقدینگی در جریان روز جاری قابل‌توجه بود؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۱ میلیون و ۳۳۰ هزار معامله در بورس تهران به ثبت رسید و ارزش کل این معاملات به بیش از ۵۷ هزار و ۱۹۷ میلیارد تومان بالغ کرد. در پایان نخستین روز مهرماه، ارزش کل بورس تهران مهاجر ۲۴ هزار و ۸۵۶ همت شد. داده‌هایی كه با احتساب نرخ ارز آزاد، ارزش دلاری بازار سهام را به رقم قابل‌توجه ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسانند.

مقصد ورود و خروج پول حقیقی در بورس

مهم‌ترین نشانه بازگشت خریداران، سبقت سنگین تقاضا بود؛ ارزش سفارش‌های خرید در تابلوی امروز به ۸.۴ همت رسید، در حالی که سفارش‌های فروش تنها ۱.۱ همت بود. همچنین در پایان معاملات، ۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی وارد بخش معاملات خرد شد و بیش از ۷۶۰ میلیارد تومان نیز به سمت صندوق‌های درآمد ثابت حرکت کرد.

همچنین امروز بیشترین ورود پول حقیقی به صنایع مربوط به صندوق‌های درآمد ثابت (۱.۲ همت)، گروه دارویی (۵۱۹ میلیارد تومان)، صندوق‌های طلا (۳۵۵ میلیارد تومان) و صندوق‌های اهرمی (۲۵۹ میلیارد تومان) بود و نمادهای پیشتاز جذب پول نیز شامل «پالایش»، «وپارس»، «دوایکس»، «وبصادر» و «حفاری» بودند.

در مقابل، بیشترین خروج پول حقیقی از صنایع مربوط به گروه‌های شیمیایی (۲۸۸ میلیارد تومان) و فلزات اساسی (۱۴۶ میلیارد تومان) و نمادهای دارای بیشترین خروج پول نیز مربوط به «نوری»، «وبملت»، «اهرم»، «فولاد»، «فارس» و «شاوان» بود.

کارشناسان معتقدند تداوم روند مثبت ارزش معاملات و ثبات جریان ورود نقدینگی خرد در روزهای کاری آینده، عامل کلیدی در تثبیت شاخص در کانال‌های بالاتر خواهد بود.