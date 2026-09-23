ادعای جنجالی ویتکاف درباره مذاکره با ایران

فرستاده ترامپ گفت که این دور مذاکرات با موفقیت به پایان رسیده است و ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات، سازنده و امیدوارکننده باشد.

به گزارش تابناک؛ استیو ویتکاف، فرستاده‌ ویژه دونالد ترامپ در خاورمیانه ادعا کرد، ما از طریق میانجی هایی که بین دو طرف در رفت و آمد بودند، در حاشیه جلسات مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک مذاکرات طولانی با هیات ایرانی انجام دادیم.

وی مدعی شد: «میانجی ها با موفقیت دور مذاکراتی را به پایان رساندند که امیدواریم سازنده و امیدوارکننده باشد و آنها به کار خود ادامه خواهند داد.»

بر اساس این گزارش، ویتکاف در ادامه تاکید کرد که این دور مذاکرات با موفقیت به پایان رسیده است و ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات، سازنده و امیدوارکننده باشد.

ویتکاف مدعی شد که میانجی ها در روزهای آینده به کار خود بین دو طرف ادامه خواهند داد.

پیشتر نیز رسانه های عربی از ارائه پیشنهادهای ایران به میانجی ها برای از سرگیری مذاکرات بین آمریکا و ایران توسط عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری ایران در حاشیه جلسات مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خبر داده بودند.

همچنین «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا سه شنبه شب در نشست با سران کشورهای عربی و اسلامی گفته بود که «استیو ویتکاف» و «جرد کوشنر» امروز جلسه‌ای بسیار سازنده‌ای با میانجی‌های ایران داشتند. باید ببینیم چه اتفاقی می‌افتد.

وی گفته بود که به نظرم، شرایط به گونه‌ای است که آن‌ها می‌توانند به توافقی برسند. این چیزی است که ما از همه جا می‌شنویم.

منبع: ایرنا