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ادعای جنجالی ویتکاف درباره مذاکره با ایران

فرستاده ترامپ گفت که این دور مذاکرات با موفقیت به پایان رسیده است و ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات، سازنده و امیدوارکننده باشد.
کد خبر: ۱۳۹۵۶۱۶
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7829 بازدید
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۱۴
ویتکاف

به گزارش تابناک؛ استیو ویتکاف، فرستاده‌ ویژه دونالد ترامپ در خاورمیانه ادعا کرد، ما از طریق میانجی هایی که بین دو طرف در رفت و آمد بودند، در حاشیه جلسات مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک مذاکرات طولانی با هیات ایرانی انجام دادیم.

وی مدعی شد: «میانجی ها با موفقیت دور مذاکراتی را به پایان رساندند که امیدواریم سازنده و امیدوارکننده باشد و آنها به کار خود ادامه خواهند داد.»

بر اساس این گزارش، ویتکاف در ادامه تاکید کرد که این دور مذاکرات با موفقیت به پایان رسیده است و ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات، سازنده و امیدوارکننده باشد.

ویتکاف مدعی شد که میانجی ها در روزهای آینده به کار خود بین دو طرف ادامه خواهند داد.

پیشتر نیز رسانه های عربی از ارائه پیشنهادهای ایران به میانجی ها برای از سرگیری مذاکرات بین آمریکا و ایران توسط عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری ایران در حاشیه جلسات مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خبر داده بودند.

همچنین «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا سه شنبه شب در نشست با سران کشورهای عربی و اسلامی گفته بود که «استیو ویتکاف» و «جرد کوشنر» امروز جلسه‌ای بسیار سازنده‌ای با میانجی‌های ایران داشتند. باید ببینیم چه اتفاقی می‌افتد.

وی گفته بود که به نظرم، شرایط به گونه‌ای است که آن‌ها می‌توانند به توافقی برسند. این چیزی است که ما از همه جا می‌شنویم.
منبع: ایرنا

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برچسب ها
ویتکاف فرستاده ترامپ معاون ترامپ ایران آمریکا میانجی ها مذاکرات ایران و آمریکا جرد کوشنر
در نیویورک میان ایران و آمریکا چه می‌گذرد؟
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
17
14
پاسخ
تو این شرایط خیلی باید احتیاط کرد.دشمن بسیار حیله گره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
9
49
پاسخ
توافق کنید، کشور از شرایط جنگی خارج شود، به معیشت مردم برسید، بیکاری و فقر بیداد میکند.......!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
8
10
پاسخ
ویتکاف خیلی با کلاسه، گره کرواتش بسیار حرفه‌ای گره زده شده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
گره کراواتش حرفه ای است ؟؟؟!!!! ولی سرخی چهره اش نشان از الودگی دستانش در خون رهبر ایران و خانواده و مینابیها و لامردیها و ...... دارد . اصلا هم حرفه ای نیستند الا در جنایت فریب دروغگویی و نسل کشی!!!!!!
ناشناس
|
United States of America
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
6
9
پاسخ
واعظان کین جلوه ...
از یک طرف موقع سخنرانی ترامپ جلسه رو ترک میکنند و در خلوت جلسه میزارن
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
رفتن کاری انجام بدن

نشستن تو سخنرانی که مهم نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
8
34
پاسخ
چرا جنجالی؟ کجاش جنجالیه؟ بهترین فرصت ممکنه برای برون رفت کشور از بن بست موجود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
24
7
پاسخ
آقای عراقچی خجالت
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
از چی خجالت بکشه؟

داره وظیفه ای که بهش محول شده انجام میده
ناشناس
| United States of America |
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
متاسفانه اقای عراقچی کارنامه قابل دفاع وزارتی ندارند
سه جنگ در دوره ایشان به کشور تحمیل شده
چگونه است میگوییم فلان قطعنامه دوره احمدی نژاد تقصیر جلیلی است ولی جنگهای رخ داده در دوره وزارتیه ایشان را نمی بینیم؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
6
10
پاسخ
نزدیک انتخابات آمریکا شده و قیمت سوخت بالا رفته و حالا ترامپ داره از این فرصت استفاده می کنه تا همه چیز را خوب و تحت کنترل خودش نشون بده تا بتونه قیمتهای سوخت را پایین بیاره.
سید محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
3
12
پاسخ
دفعات قبلی هم وقتی آمریکاییها می گفتن مذاکرات خوب پیش میره ، حمله کردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
7
12
پاسخ
توافق کنید
این خواسته مردم ایران است
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
طرف تسلیم می خواد میگه باید نفت و گار را با منابع بدیم یهش. بعد دیگه هیجی نداریم. تحریم را هم برنخواهد داشت. تنگه هرمز را هم می گیره. میاد هر از گاهی می کشتمون و بدبخت می شیم
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