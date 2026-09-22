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ادعای تکراری ترامپ: به نظرم با ایران به توافق می‌رسیم!

رئیس جمهور آمریکا که بارها در سخنان متناقض از توافق با ایران صحبت کرده، باردیگر این ادعا را تکرار کرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۸۳
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2939 بازدید
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۴
ترغامپ

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا در حاشیه دیدار با نخست وزیر انگلیس در نیویورک بار دیگر با اظهارات به ظاهر مثبت برای کاهش قیمت نفت و انرژی متوسل شد.

وی در گامی نمایشی پیش از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای ادعا کرد: به نظرم با ایران به توافق خواهیم رسید.

او با طرح ادعای بی‌اساس مانند ادعاهای قبلی خود، گفت که آن‌ها ‌(ایران) حتی امروز هم با وی صحبت کرده‌اند.

ترامپ گفت: می‌شود گفت که این رابطه در حال شکل‌گیری و پیشرفت است.

ترامپ در تازه ترین اظهارات متناقض در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مدعی شده بود که در مرحله اتخاذ تصمیم حساس درباره ایران است.

رئیس  جمهور آمریکا در سخنرانی در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک  با تکرار اتهامات بی‌اساس علیه ایران، گفت: اعتقاد دارم که می‌توانیم بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره‌ای به توافق دست پیدا کنیم.

کارشناسان این تقلای ترامپ را به دلیل فشار افکار عمومی آمریکا به وی به دلیل افزایش سرسام آور قیمت انرژی و سوخت به دنبال سیاست‌های جنگ‌طلبانه دولت تروریست آمریکا در غرب آسیا می‌دانند که موجب بسته شدن تنگه هرمز به عنوان گذرگاه مهم انرژی در جهان شد.

انگلیس: آماده نقش آفرینی در غرب آسیا هستیم

اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس نیز در دیدار با رئیس دولت تروریستی آمریکا در حاشیه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل  گفت که لندن آماده است نقش خود را در غرب آسیا ایفا کند.

او به جزئیات بیشتر از ایفای نقش انگلیس در غرب آسیا اشاره‌ای نکرد. اما این کشور در جریان جنگ علیه ایران، برخی پایگاه‌های خود را در اختیار جنگنده‌های آمریکا گذاشته بود.

منبع: تسنیم

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
United States of America
|
۲۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
1
2
پاسخ
پزشکیان باید محکم جواب بده نه مثل روحانی
ناشناس
|
Canada
|
۲۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
0
2
پاسخ
با همین حرف ها و سفر مقامات ما قیمت نفت را ۱۰ دلار پایین آورد
ناشناس
|
United States of America
|
۲۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
1
2
پاسخ
ادعا کرده دیدار دوباره ویتکاف کوشنر

اشتباه محض با تیم عوضی ترامپ گفتگو چون به چیزی پایبند نخواهند ماند
ناشناس
|
Canada
|
۲۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
0
1
پاسخ
البته حدود بیست دقیقه پیش تایید شد که عراقچی و ویتکاف مستقیم با هم دیدار کرده‌اند آنهم در حدود سه ساعت که خود ترامپ هم که الان داشتم این را مینوشتم، خودش هم تایید کرد.
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