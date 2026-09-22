ادعای ترامپ درباره ایران در مجمع عمومی سازمان ملل

از همان روز نخستِ ورودم به عرصۀ سیاست، موضعی تزلزل‌ناپذیر داشته‌ام: هرگز اجازه نخواهم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در جریان سخنرانی خود در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل ادعاهای خود در مورد ایران و تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را تکرار کرد.

به گزارش الجزیره، ترامپ ادعا کرد: ایالات متحده قوی‌تر از هر زمان دیگری بازگشته و ارتش آن قدرتمندترین ارتش جهان است! بیش از یک میلیون شغال در آمریما درست کردم. نرخ فقر در آمریکا به پایین ترین سطح رسیده است! ۲ سال پیش کشور مرده ای داشتیم، الان کشورم زنده شده است! در ۱۶ ماه اخیر مهاجر غیرقانونی وارد کشورمان نشده است! به کشورمان حسادت می ورزند!

رئیس جمهور آمریکا با تکرار عادت خودشیفتگی و بدون اشاره به آمارهای رسمی جرم و جنایت در کشورش، مدعی شد: وقتی ۲۰ ژانویه سال پیش وارد کاخ سفید شدم، واشنگتن ناامن بود. عصر تاریکی از تاریخ آمریکا را از دولت پیش به ارث بردیم.

دونالد ترامپ سپس در تلاش برای توجیه بخشی از ناکامی ها و شکست های خود در کنترل تبعات تجاوز پرهزینه اش به ایران آن هم در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره، با طرح ادعایی مضحک مدعی شد: ایران توانمندی ‌های منطقه را تهدید کرد، آنها موشکی تولید کردند که نشان دهند قابلیت ضربه زدن به اروپا را دارد. الان دیگر تهران قلدر خاورمیانه (غرب آسیا) نیست! در عملیات خشم حماسی همه کشتی های نیروی دریایی ایران را غرق کردیم! نیروی هوایی و رادار آنها را نابود کردیم تاسیسات پدافندی آنها را نابود کردیم! قابلیت‌های تولید موشک و پهپاد آنها را تقریباً نابود کردیم! اقتصاد آنها را از بین بردیم؛ تنها چیزی که نابود نشده تورم آنها است که دارد کشور آنها را نابود می‌کند! الان تورم آنها خیلی بیشتر از ۳۰۰ درصد است اما پس از اینکه توافق کردیم برای آتش بس تا درباره مسائل هسته‌ای گفتگو کنیم، ایران به اقداماتی علیه کشتی‌های غیرنظامی دیگر کشورها ادامه داد!

تکرار ادعاها علیه ایران

وی بی اشاره به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران، مدعی شد: ایران را تشویق کردم که دست از تسلیحات هسته‌ای بردارد! ایران می‌خواست در پشت سپر سلاح‌های متعارف به سلاح هسته‌ای دست یابد و اگر به این هدف دست می‌یافت می‌توانست وحشت را در جهان بگستراند که احدی نمی‌توانست با آنها روبرو شود. به ایران اجازه نخواهم داد به سلاح هسته‌ای دست یابد! این واقعیتی بود که باید با آن روبرو می‌شد می شدیم! دیگران می‌خواستند آن را نادیده بگیرند و تمایل نداشتند کاری بکنند، البته مشکل را می‌شناختند. ما هر فرصتی را به ایران دادیم تا به توافق برسد تا ما مطمئن شویم تا آمریکا یا هیچ کشور دیگری با چنین کابوسی و مشکل فاجعه آمیزی روبرو نخواهد شد!

این مقام آمریکایی به کودتای آمریکایی-صهیونیستی دی ماه گذشته نیز اشاره کرد و با بیان آمار متناقض دیگری مدعی شد: حکومت ایران همین امسال بیش از ۷۲ هزار نفر از شهروندان خود را کشت صرفاً به خاطر اعتراض کردن!

باوجود گزارش‌های متعدد رسانه ها و نهادهای بین‌المللی در خصوص بسته بودن تنگه هرمز، ترامپ در مورد عبور انرژی از این آبراه مهم بین‌المللی در جنوب ایران نیز ادعا کرد که آمریکا بیش از یک میلیارد بشکه را از طریق تنگه هرمز اسکورت کرده است.

گرینلند و اوکراین

ترامپ در مورد گرینلند که چشم به تصرف آن دارد نیز اظهاراتی مطرح و بیان کرد که آمریکا دو پایگاه نظامی در این جزیره احداث می‌کند.

او اضافه کرد که توافق گرینلند از منافع ناتو، آمریکا و اروپا حمایت خواهد کرد و امروز توافق گرینلند امضا خواهد شد و اینکه آمریکا اجازه نخواهد داد که هر دشمنی حضور نظامی در گرینلند داشته باشد.

وی در مورد جنگ اوکراین که به گفته خودش قرار بود بلافاصله پس از حضورش در ژانویه ۲۰۲۵ در کاخ سفید پایان یابد، عنوان کرد که یک توافق بین روسیه و اوکراین به سرعت به دست خواهد آمد.

آمریکای جنوبی

رئیس جمهوری آمریکا در مورد کشور کوبا در آمریکای لاتین که بارها از قصد خود برای دخالت در آنجا نیز گفته بود، مدعی شد که کوبا یک کشور شکست خورده است و فروخواهد پاشید.

او کارتل‌های مواد مخدر را مانند داعش در نیمه غربی جهان دانست و افزود: ما به کوبا اجازه نخواهیم داد تا به یک مکان امن برای آنهایی که آمریکا را تهدید می‌کنند تبدیل شود.