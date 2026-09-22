گرما دستبردار تهرانیها نیست!
مدیرکل هواشناسی استان تهران از تداوم گرمای هوا تا پایان هفته خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۶۲| |
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به گزارش تابناک، حمیدرضا خورشیدی، مدیرکل هواشناسی استان تهران اظهار کرد: گرمای هوایی که بر استان حاکم است تا پایان هفته باقی خواهد ماند.
وی افزود: از هفته آینده با ورود یک سامانه جوی، انشاءالله شاهد بارشهایی خواهیم بود که باعث افت دما در سطح استان نیز میشود.
مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: البته باید به این سامانه جوی نزدیکتر شویم تا بتوانیم اظهارنظر بیشتری درباره آن داشته باشیم و اگر هشداری لازم باشد، درباره وضعیت ایجادشده صادر خواهد شد. هشدارهای لازم از طریق رسانهها به اطلاع مردم خواهد رسید.
وی با اشاره به تداوم گرمای هوا توصیه کرد: همچنان در مصرف آب و برق صرفهجویی لازم انجام شود.
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