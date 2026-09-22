وقایع اتفاقیه؛
چگونه اسپارت شکستناپذیر در یک نسل فروپاشید؟
در آغاز سده چهارم پیش از میلاد، اسپارت قدرتمندترین دولتشهر یونان بود؛ آتن شکست خورده بود، ارتش اسپارت شکستناپذیر به نظر میرسید و نظام سیاسی و نظامی آن الگویی کمنظیر تلقی میشد. اما پشت این ظاهر مقتدر، بحرانهایی عمیق در حال شکلگیری بود: کاهش شدید شمار شهروندان، وابستگی خطرناک به هیلوتها، نابرابری اقتصادی و افزایش نفرت دیگر یونانیان از سلطه اسپارت. تنها چند دهه بعد، توازن قدرت در یونان به شکلی تغییر کرد که کمتر کسی میتوانست پیشبینی کند. این ویدیو با ترکجمه اختصاصی تابناک، روایت میکند که چگونه مجموعهای از ضعفهای داخلی و ظهور رقیبی تازه، افسانه شکستناپذیری اسپارت را به چالش کشید.
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