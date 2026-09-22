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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۹۵۵۲۱
کد خبر:۱۳۹۵۵۲۱
2991 بازدید
نظرات: ۱
وقایع اتفاقیه؛

چگونه اسپارت شکست‌ناپذیر در یک نسل فروپاشید؟

در آغاز سده چهارم پیش از میلاد، اسپارت قدرتمندترین دولت‌شهر یونان بود؛ آتن شکست خورده بود، ارتش اسپارت شکست‌ناپذیر به نظر می‌رسید و نظام سیاسی و نظامی آن الگویی کم‌نظیر تلقی می‌شد. اما پشت این ظاهر مقتدر، بحران‌هایی عمیق در حال شکل‌گیری بود: کاهش شدید شمار شهروندان، وابستگی خطرناک به هیلوت‌ها، نابرابری اقتصادی و افزایش نفرت دیگر یونانیان از سلطه اسپارت. تنها چند دهه بعد، توازن قدرت در یونان به شکلی تغییر کرد که کمتر کسی می‌توانست پیش‌بینی کند. این ویدیو با ترکجمه اختصاصی تابناک، روایت می‌کند که چگونه مجموعه‌ای از ضعف‌های داخلی و ظهور رقیبی تازه، افسانه شکست‌ناپذیری اسپارت را به چالش کشید.
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برچسب‌ها:
ویدیو فیلم تاریخ اسپارتا وقایع اتفاقیه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
United States of America
|
۲۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
موضوع جالبی را انتخاب کردید ولی انرا با چیز دیگری نمیتوان قیاس کرد اتفاقات تاریخی معمولا در وضعیت خودشان تحلیل میشوند. بهر حال از موضوعات نادر انتخابی تابناک بود ممنون.
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