راز تبعید یک ملت برای ساخت پایگاه نظامی آمریکا

چاگوس مجمع‌الجزایری دورافتاده در اقیانوس هند است که ساکنان بومی آن نسل‌ها در این جزایر زندگی می‌کردند؛ اما در فاصله دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، تقریباً تمام این جمعیت از خانه‌های خود رانده شدند تا دیه‌گو گارسیا به یک پایگاه راهبردی نظامی برای بریتانیا و ایالات متحده تبدیل شود. دیده‌بان حقوق بشر این کوچ اجباری و جلوگیری از بازگشت چاگوسی‌ها را در گزارشی مفصل مستند کرده است. اما چگونه بریتانیا توانست مردمی را که نسل‌ها در این جزایر زندگی کرده بودند، از سرزمینشان خارج کند و چرا دیه‌گو گارسیا برای ایالات متحده تا این اندازه اهمیت داشت؟ این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، داستان یکی از کمتر شناخته‌شده‌ترین پرونده‌های استعمار معاصر و مبارزه‌ای را روایت می‌کند که دهه‌ها بعد هنوز پایان نیافته است.