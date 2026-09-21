سناریوی وحشتناک پس از شکست ترامپ
به گزارش تابناک: آقای ترامپ که تاکنون از همراهی مجلس نمایندگان و سنای امریکا برای پیشبرد اهداف خود بهره برده، اکنون با خطر شکست در انتخابات و واگذاری یک یا هردوی مجالس به حزب دموکرات روبهروست.
تصور برخورد آقای ترامپ با انتخاباتی که احتمال شکست در آن وجود دارد، بسیار سخت نیست زیرا او در گذشته نشان داده است که حاضر به پذیرش باخت نیست. برای مثال در انتخابات ریاستجمهوری امریکا در سال 2020 و پس از شکست از جو بایدن، نه تنها آن را نپذیرفت بلکه مدعی تقلب نیز گردید و هنوز دموکراتها و بایدن را برای این منظور مورد سرزنش قرار میدهد.
آنچه برای ما در این مقوله مهم است اینکه اگر انتخابات میاندورهای کنگره امریکا در ماه نوامبر با کاهش کرسیهای حزب جمهوری و واگذاری آنها به دموکراتها، صورت پذیرد چه شرایطی برای آقای ترامپ به وجود میآید؟ علیرغم آنکه رییسجمهور در ایالات متحده از قدرتی بسیار برخوردار است اما در زمینههای مختلف از جمله تصویب بودجه، سوال و استیضاح رییسجمهور و وزرا، ایجاد قوانین، تعیین قضات و... کنگره نقش مهمی دارد. در نتیجه، انتخابات چه نمایندگان و چه سنا میتواند سرنوشت و آینده امریکا را تعیین نماید.
اگر جمهوریخواهان بتوانند شرایط کنونی را در دو مجلس حفظ نمایند، آقای ترامپ با فراغ بال و اعتماد به نفس بیشتر، به اقدامات ساختارشکنانه خود، ادامه خواهد داد. اما حزب جمهوریخواه در انتخاب نمایندگان در هر دو یا یک مجلس شکست بخورد، سناریوهای ذیل شکل میگیرد:
اول آنکه دموکراتها مجلس نمایندگان را به دست آورند و سنا در اختیار جمهوریخواهان باشد، در آن صورت، تصویب قوانین مورد حمایت ترامپ دشوارتر و نقش نظارتی و تحقیقاتی کنگره پررنگتر خواهد شد. موضوعاتی مانند بودجه و سقف بدهی میتوانند به ابزار مذاکره جدی تبدیل شوند، احتمال تحقیقات گستردهتر درباره دولت افزایش مییابد و رابطه کاخ سفید و مجلس احتمالا بسیار تقابلیتر میگردد.
دوم آنکه جمهوریخواهان هم مجلس نمایندگان و هم سنا را از دست بدهند و دموکراتها اکثریت را داشته باشند. در این صورت شرایط رییسجمهور امریکا بهشدت سخت خواهد شد، زیرا ترامپ با کنگرهای مخالف، وارد دو سال پایانی میشود و احتمال رویارویی سیاسی افزایش مییابد. مسیر قانونگذاری ترامپ از طریق کنگره بهشدت محدود میشود، دموکراتها میتوانند طرحهای جمهوریخواهان را متوقف کنند، تایید نامزدهای قضایی و برخی مقامهای ارشد دشوار یا متوقف میشود، بیشترین ظرفیت نظارتی و تحقیقاتی علیه دولت به وجود میآید.
بههرصورت، از دست رفتن سنا برای ترامپ، بهدلیل تایید قضات فدرال و بسیاری از مقامهای ارشد ریاستجمهوری بسیار مهم است. اما از نظر موقعیتشناسی، یک واقعیت برای ترامپ وجود دارد که میتواند در سیاست خارجی و حتی داخلی او، خود را نشان دهد و آن اینکه دیگر برای او دلیلی جهت محافظهکاری وجود نخواهد داشت. او دیگر امیدی به پیروزی در هیچ زمینهای نداشته و چون نمیتواند در انتخابات بعدی ریاستجمهوری شرکت کند، دست به انتقام خواهد زد. به این مفهوم که در داخل، با وتو، مصوبات کنگره را باطل میکند و در خارج بیپرواتر از گذشته، با کشورهای دیگر برخورد خواهد کرد و به خصوص اگر جنگ با ایران ادامه داشته باشد، جسورتر خواهد شد.
ممکن است تصور شود که اقدامات خودسرانه ترامپ پس از شکست، به استیضاح او منجر میشود. اما لازم بهذکر است که استیضاح رییسجمهور در امریکا، یک فرآیند پیچیده و دشوار دارد. برای استیضاح یا قضات عالی دیوان فدرال باید به مجلس پیشنهاد دهد یا مجلس نمایندگان، راسا اقدام میکند و پس از انجام تحقیقات و طرح در کمیته قضایی مجلس، برای رایگیری به صحن مجلس نمایندگان میفرستد و پس از کسب رای 50+1 به سنا ارسال میشود. در مجلس سنا نیز پس از شنیدن سخنان رییسجمهور و رایگیری، حداقل باید 67 درصد نزدیک به دو سوم سناتورها به استیضاح رای مثبت بدهند. به نظر نمیرسد ترامپ بعد از انتخابات بهرغم احتمال شکست (حداقل در مجلس نمایندگان)، تفاوت بسیاری با ترامپ کنونی داشته باشد. با این تفاوت که دیگر امیدی به آینده ندارد و درصدد انتقام خواهد بود.
منبع: روزنامه اعتماد