کارت قرمز کنگره به ترامپ؛ جنگ ممنوع

آسوشیتدپرس: این طرح با ۲۲۰ رای موافق در برابر ۲۰۴ رای مخالف، مشابه تلاش های اولیه این نهاد کنگره در تابستان امسال بود. در رای گیری قبلی تعداد معدودی از جمهوری خواهان به دموکرات هایی ملحق شدند که به پایان دادن به جنگ ایران رای دادند.

به گزارش تابناک؛ مجلس نمایندگان آمریکا برای سومین بار به پایان جنگ با ایران رای داد و قطعنامه ای را تصویب کرد که توانایی دولت دونالد ترامپ برای ادامه تجاوز نظامی به ایران بدون تصویب کنگره را محدود می کند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرد: این طرح با ۲۲۰ رای موافق در برابر ۲۰۴ رای مخالف، مشابه تلاش های اولیه این نهاد کنگره در تابستان امسال بود. در رای گیری قبلی تعداد معدودی از جمهوری خواهان به دموکرات هایی ملحق شدند که به پایان دادن به جنگ ایران رای دادند.

هیچ یک از این قطعنامه ها به میز رئیس جمهوری آمریکا نرسیده است. ترامپ قطعا این قطعنامه ها را وتو خواهد کرد.

بن‌بست دوباره در واشنگتن





سِت مولتون نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت ماساچوست که در جنگ عراق در نیروی دریایی خدمت می کرد و از ارائه دهندگان این قطعنامه گفت: فراموش نکنید وقتی که ترامپ اعلام کرد این جنگ چند هفته طول خواهد کشید؟ اکنون وقت آن رسیده که کنگره «به جای تسلیم در برابر یک دولت جنگ طلب دیگر، پرسش های چالش برانگیزی را مطرح کند زیرا قانون اساسی این را از ما می خواهد.

احتمالا این آخرین تلاش مجلس نمایندگان آمریکا برای رای دادن به قطعنامه توقف جنگ علیه ایران تا قبل از انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا خواهد بود؛ انتخاباتی که جنگ های خارجی نقش مهمی را در کارزارهای سیاسی آن ایفا می کند. جنگی که آمریکا علیه ایران در ۹ اسفند ماه به راه انداخت در تقریبا هفت ماه منطقه را دچار ناآرامی کرده است.

هزینه ۳۸ هزار میلیارد دلاری؛ بهای یک ماجراجویی

رای دهندگان آمریکایی با افزایش قیمت ها به ویژه بنزین مواجه هستند و کمیته بودجه کنگره روز سه شنبه اعلام کرد که جنگ ایران بیش از ۳۸ هزار میلیارد دلار تا اول آگوست (۱۰ مرداد) هزینه داشته است و پیش بینی می شود بین ۲ تا ۳ میلیارد دلار ماهانه و با توجه به شدت جنگ هزینه داشته باشد.

مجلس نمایندگان آمریکا نخست در ماه ژوئن (خرداد) و سپس در ماه ژوئیه (تیر) قطعنامه ای را که خواستار توقف جنگ ایران بود تصویب کرد. سنای آمریکا نیز در دهمین تلاش خود قطعنامه اختیارات جنگی را تصویب کرد اما سناتورهای جمهوری خواه بسرعت روز بعد از آن و بعد از انتقاد ترامپ پشت در های بسته، از این رای خود عقب نشینی کردند.

در حالی که طبق قانون اساسی آمریکا کنگره باید مجوز جنگ را صادر کند این قانون در عین حال اختیاراتی را به رئیس جمهوری آمریکا به عنوان فرمانده کل قوا می دهد که در برخی اقدامات نظامی مداخله کند. قانون اختیارات جنگی بعد از جنگ ویتنام وضع شد و به دنبال محدودیت های بیشتر در قدرت رئیس جمهوری برای تصمیم گیری های جنگی بود. این قانون به تصویب کنگره بعد از ۶۰ تا ۹۰ روز اقدام نظامی نیاز دارد.

انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا قرار است سوم نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان) برگزار شود؛ انتخاباتی که در آن تمامی کرسی‌های مجلس نمایندگان و حدود یک‌سوم کرسی‌های سنا به رای گذاشته می‌شود و نتیجه آن می‌تواند موازنه قدرت در کنگره را تغییر دهد.

منبع: ایرنا