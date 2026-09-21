پیام عراقچی درپی ارتحال آیتالله شبیریزنجانی
به گزارش تابناک؛ پیام تسلیت سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در پی ارتحال آیت الله شبیری زنجانی به این شرح است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
«إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَهٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَهِ»
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
ارتحال عالم ربانی، فقیه فرزانه و مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیتالله العظمی سید موسی شبیری زنجانی (قدسالله سرهالشریف)، ضایعهای بزرگ و مصیبتی سنگین برای حوزههای علمیه، جامعه علمی و دینی و عموم ارادتمندان مکتب اهلبیت عصمت و طهارت (علیهمالسلام) است. آن فقیه جلیلالقدر، پس از عمری مجاهدت علمی، تربیت شاگردان و پاسداری از میراث ارزشمند فقاهت شیعه، به لقاءالله شتافت و یاد و نامی ماندگار از دانش ژرف، تقوا، فروتنی و اخلاص بر جای نهاد.
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این مصیبت را به محضر حضرت ولیعصر (عجالله تعالی فرجه الشریف)، رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام تقلید، حوزههای علمیه، علما و فضلای گرانقدر، مردم شریف ایران و همه پیروان و ارادتمندان آن مرجع فقید در سراسر جهان تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عالم علوی، علو درجات و حشر با اولیای الهی و برای خاندان مکرم و عموم بازماندگان، صبر و اجر مسئلت دارم.