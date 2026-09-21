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آیت‌الله شبیری زنجانی بدرود حیات گفت

آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی، از مراجع عظام تقلید درگذشت.
کد خبر: ۱۳۹۵۲۷۸
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21287 بازدید
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۱۲
شبیری زنجانی

به گزارش تابناک، آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی، از مراجع عظام تقلید که در پی بیماری ریوری در بیمارستان بستری شده بود، بدرود حیات گفت.

دفتر آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی دقایقی پیش با صدور اطلاعیه‌ای، درگذشت این مرجع تقلید را اعلام کرد.

متن اطلاعیه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

"الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ ۙيَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ"

روح مطهر فقیه اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) ومرجع عالی‌قدر جهان تشیّع، آیت الله العظمی شبیری زنجانی (قدس الله سره الشریف) به لقاء الله پیوست.

عمر بابرکت و زندگی پرافتخار آن مرجع عالیقدر، مشحون از ژرف اندیشی و مجاهدت علمی مستمر و تلاش مخلصانه در حفظ و اعتلای فقاهت اصیل و نشر معارف اسلام و پاسداشت از کیان تشیّع و خیرخواهی و دلسوزی برای مردم بود.

آیت‌الله شبیری زنجانی بدرود حیات گفت

ضمن عرض تسلیت این ضایعه جانگداز به پیشگاه مقدس صاحب الأمر حضرت بقية الله الاعظم، عجل الله تعالی فرجه الشریف،و حوزه های مبارکه علمیه و مردم شریف ایران و علاقه‌مندان مرجعیت در همه نقاط جهان، به اطلاع می‌رساند مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر ایشان، متعاقبا اعلام خواهد گردید.

دفتر آیت الله العظمی شبیری زنجانی (قدس الله سره الشریف)

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۸
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
13
13
پاسخ
خداوند این عالم ربانی رو بیامرزد و ایشان را با پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) محشور کند.... انشاالله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
14
11
پاسخ
خداوند رحمتشان کند روحشان قرین رحمت الهی
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
14
11
پاسخ
خدارحمت کند
امیراحمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
13
10
پاسخ
خدا رحمتش کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
13
6
پاسخ
خدا رحمت کند روح اش شاد حاج آ قا دست
مرا آن دنیا بکیر گناه هان مرا به دست اول خدا
دوم آقا امام حسین حضرت ابوالفضل عباس
خط به کش خدا رحمت کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
11
8
پاسخ
مرجعی عالیقدر عالمی بزرگ وبه دور از هر تملق و ریا و چاپلوسی روح پر فتوحشان قرین انوار الهی
شقایق
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
13
5
پاسخ
خدا رحمت کنه این علمای بزرگوار را . ان‌شاءالله سلام ما رو به آقای شهیدمان برسانند
علی رضا سلطان محمدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
9
10
پاسخ
مرد بزرگی بودیم خواست آقای میرحسین موسوی و خاتمی راازحبس خانگی رهاکند.اهل تساهل و تسامح گرایی بود...باشهداوامامان محشور گرداند
Matin
|
United States of America
|
۰۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
10
9
پاسخ
روحشون شاد . خدا رحمتشون کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
7
9
پاسخ
واقعا ضایعه‌ء اسفناکی بود
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