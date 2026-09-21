آیتالله شبیری زنجانی بدرود حیات گفت
به گزارش تابناک، آیتالله العظمی شبیری زنجانی، از مراجع عظام تقلید که در پی بیماری ریوری در بیمارستان بستری شده بود، بدرود حیات گفت.
دفتر آیتاللهالعظمی شبیری زنجانی دقایقی پیش با صدور اطلاعیهای، درگذشت این مرجع تقلید را اعلام کرد.
متن اطلاعیه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
"الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ ۙيَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ"
روح مطهر فقیه اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) ومرجع عالیقدر جهان تشیّع، آیت الله العظمی شبیری زنجانی (قدس الله سره الشریف) به لقاء الله پیوست.
عمر بابرکت و زندگی پرافتخار آن مرجع عالیقدر، مشحون از ژرف اندیشی و مجاهدت علمی مستمر و تلاش مخلصانه در حفظ و اعتلای فقاهت اصیل و نشر معارف اسلام و پاسداشت از کیان تشیّع و خیرخواهی و دلسوزی برای مردم بود.
ضمن عرض تسلیت این ضایعه جانگداز به پیشگاه مقدس صاحب الأمر حضرت بقية الله الاعظم، عجل الله تعالی فرجه الشریف،و حوزه های مبارکه علمیه و مردم شریف ایران و علاقهمندان مرجعیت در همه نقاط جهان، به اطلاع میرساند مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر ایشان، متعاقبا اعلام خواهد گردید.
دفتر آیت الله العظمی شبیری زنجانی (قدس الله سره الشریف)
مرا آن دنیا بکیر گناه هان مرا به دست اول خدا
دوم آقا امام حسین حضرت ابوالفضل عباس
خط به کش خدا رحمت کند