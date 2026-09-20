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عیادت رئیس دفتر مقام رهبری از آیت‌الله شبیری

رئیس دفتر مقام معظم رهبری در قم، با حضور در بیمارستان‌ از آیت‌الله سید موسی شبیری‌زنجانی از مراجع عظام تقلید عیادت کرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۱۵۵
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رئیس دفتر مقام رهبری

به گزارش تابناک؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محمود محمدی‌ عراقی امروز یکشنبه 29 شهریور ماه در گفت‌وگو با کادر پزشکی بیمارستان در جریان روند درمانی این مرجع تقلید قرار گرفت.

آیت‌الله شبیری‌ زنجانی جمعه شب ۲۷ شهریور به دلیل بیماری داخلی (خونریزی معده) در یکی از بیمارستان‌های قم بستری شد و تحت درمان قرار گرفت.

یکی از مسئولان دفتر آیت الله شبیری زنجانی در این رابطه گفت:‌ روند درمان این مرجع تقلید به خوبی ادامه دارد و جای هیچ گونه نگرانی نیست.

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رئیس دفتر مقام رهبری عیادت آیت الله شبیری زنجانی محمود محمدی عراقی
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