شاخص بورس ۱۵۷ هزار واحد عقب نشست/ خروج ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از معاملات خرد

بازار سرمایه در دومین روز معاملاتی هفته شاهد تداوم روند نزولی و خروج پول حقیقی بود. شاخص کل بورس با افت ۱۵۷ هزار واحدی به ۷.۲ میلیون واحد سقوط کرد و ۷.۲ همت سرمایه از معاملات خرد خارج شد؛ این در حالی است که ۷۷ درصد نمادهای بازار در محدوده منفی قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بورس تهران دومین روز کاری هفته را با روند نزولی شاخص‌ها و غلبه صف‌های فروش به پایان رساند.

به گونه ای که در پایان معاملات امروز (یکشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۵) شاخص کل بورس با ریزش ۱۵۷ هزار و ۲۲۸ واحدی همراه شد و در سطح ۷ میلیون و ۲۹۱ هزار واحد ایستاد. این افت در حالی ثبت شد که بازدهی شاخص کل در بازه یک‌ماهه و دو‌ماهه به ترتیب ۲۲.۵ و ۵۱.۵ درصد بوده است.

در جریان معاملات امروز، شاخص قیمت وزنی-ارزشی کاهش ۲۶ هزار و ۴۷ واحدی را تجربه کرد و به رقم ۱ میلیون و ۲۰۷ هزار واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن با افت ۴۰ هزار و ۴۴۲ واحدی، در سطح ۱ میلیون و ۹۴۶ هزار واحد قرار گرفت. نمادهای «فملی»، «شپنا»، «شبندر»، «فولاد»، «تابان» و «وبملت» بیشترین تاثیر منفی را بر حرکت شاخص کل بورس برجای گذاشتند.

جزئیات حجم معاملات و ارزش دلاری بازار

معامله‌گران بورسی امروز در مجموع بیش از ۹۰۷ هزار دادوستد انجام دادند. ارزش کل این معاملات به بیش از ۴۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با روز قبل با کاهش اندکی همراه بود.

از سوی دیگر، ارزش کل بازار سرمایه به بیش از ۲۴ هزار و ۹۱۳ همت رسید. با احتساب نرخ دلار ۲۳۱ هزار و ۸۰۰ تومانی بازار آزاد، ارزش دلاری بازار معادل ۱۰۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود که نسبت به روز گذشته نزدیک به ۴ میلیارد دلار کاهش یافته است.

وضعیت سفارش‌ها و جابه‌جایی پول حقیقی

آمار جابه‌جایی نقدینگی نشان می‌دهد که امروز ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از معاملات خرد خارج شده است. همچنین صندوق‌های درآمد ثابت شاهد خروج ۸۰۵ میلیارد تومان سرمایه بودند. در تقابل خریداران و فروشندگان، ارزش کل سفارش‌های خرید در سطح ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان قرار گرفت؛ در حالی که ارزش سفارش‌های فروش به ۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید.

در بازار امروز، ۷۷ درصد نمادها شامل ۷۳۳ شرکت در محدوده منفی معامله شدند و ۲۳ درصد نمادها معادل ۲۱۳ شرکت عملکرد مثبت داشتند.

رکوردداران ورود و خروج پول به تفکیک صنایع و نمادها

بیشترین خروج پول حقیقی در میان صنایع مربوط به گروه‌های زیر بود:

فلزات: ۱.۵ همت

۱.۵ همت صندوق‌های درآمد ثابت: ۶۷۳ میلیارد تومان

۶۷۳ میلیارد تومان شیمیایی: ۸۳۴ میلیارد تومان

۸۳۴ میلیارد تومان فرآورده‌های نفتی: ۶۹۲ میلیارد تومان

۶۹۲ میلیارد تومان بانک‌ها: ۶۷۲ میلیارد تومان

از نظر نمادها نیز بیشترین خروج سرمایه حقیقی به نام نمادهای «فولاد» (۶۷۰ میلیارد تومان)، «شپدیس» (۵۴۸ میلیارد تومان)، «وتجارت» (۴۳۷ میلیارد تومان)، «شبندر» (۳۰۵ میلیارد تومان) و «فخوز» (۳۰۳ میلیارد تومان) ثبت شد.

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه‌های زیر اختصاص یافت:

صندوق‌های طلا: ۱۷۲ میلیارد تومان

۱۷۲ میلیارد تومان برقی: ۱۳۷ میلیارد تومان

۱۳۷ میلیارد تومان صندوق‌های املاک: ۷۷ میلیارد تومان

۷۷ میلیارد تومان صندوق‌های انرژی: ۳۷ میلیارد تومان

۳۷ میلیارد تومان لاستیک: ۲۳ میلیارد تومان

همچنین نمادهای «وپاسار»، «فارس»، «تاصیکو»، «بترانس» و «سینرژی» بیشترین جذب پول حقیقی را در معاملات امروز به خود اختصاص دادند.