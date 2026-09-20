شاخص بورس ۱۵۷ هزار واحد عقب نشست/ خروج ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از معاملات خرد
به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بورس تهران دومین روز کاری هفته را با روند نزولی شاخصها و غلبه صفهای فروش به پایان رساند.
به گونه ای که در پایان معاملات امروز (یکشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۵) شاخص کل بورس با ریزش ۱۵۷ هزار و ۲۲۸ واحدی همراه شد و در سطح ۷ میلیون و ۲۹۱ هزار واحد ایستاد. این افت در حالی ثبت شد که بازدهی شاخص کل در بازه یکماهه و دوماهه به ترتیب ۲۲.۵ و ۵۱.۵ درصد بوده است.
در جریان معاملات امروز، شاخص قیمت وزنی-ارزشی کاهش ۲۶ هزار و ۴۷ واحدی را تجربه کرد و به رقم ۱ میلیون و ۲۰۷ هزار واحد رسید. همچنین شاخص کل هموزن با افت ۴۰ هزار و ۴۴۲ واحدی، در سطح ۱ میلیون و ۹۴۶ هزار واحد قرار گرفت. نمادهای «فملی»، «شپنا»، «شبندر»، «فولاد»، «تابان» و «وبملت» بیشترین تاثیر منفی را بر حرکت شاخص کل بورس برجای گذاشتند.
جزئیات حجم معاملات و ارزش دلاری بازار
معاملهگران بورسی امروز در مجموع بیش از ۹۰۷ هزار دادوستد انجام دادند. ارزش کل این معاملات به بیش از ۴۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با روز قبل با کاهش اندکی همراه بود.
از سوی دیگر، ارزش کل بازار سرمایه به بیش از ۲۴ هزار و ۹۱۳ همت رسید. با احتساب نرخ دلار ۲۳۱ هزار و ۸۰۰ تومانی بازار آزاد، ارزش دلاری بازار معادل ۱۰۷ میلیارد دلار برآورد میشود که نسبت به روز گذشته نزدیک به ۴ میلیارد دلار کاهش یافته است.
وضعیت سفارشها و جابهجایی پول حقیقی
آمار جابهجایی نقدینگی نشان میدهد که امروز ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از معاملات خرد خارج شده است. همچنین صندوقهای درآمد ثابت شاهد خروج ۸۰۵ میلیارد تومان سرمایه بودند. در تقابل خریداران و فروشندگان، ارزش کل سفارشهای خرید در سطح ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان قرار گرفت؛ در حالی که ارزش سفارشهای فروش به ۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید.
در بازار امروز، ۷۷ درصد نمادها شامل ۷۳۳ شرکت در محدوده منفی معامله شدند و ۲۳ درصد نمادها معادل ۲۱۳ شرکت عملکرد مثبت داشتند.
رکوردداران ورود و خروج پول به تفکیک صنایع و نمادها
بیشترین خروج پول حقیقی در میان صنایع مربوط به گروههای زیر بود:
- فلزات: ۱.۵ همت
- صندوقهای درآمد ثابت: ۶۷۳ میلیارد تومان
- شیمیایی: ۸۳۴ میلیارد تومان
- فرآوردههای نفتی: ۶۹۲ میلیارد تومان
- بانکها: ۶۷۲ میلیارد تومان
از نظر نمادها نیز بیشترین خروج سرمایه حقیقی به نام نمادهای «فولاد» (۶۷۰ میلیارد تومان)، «شپدیس» (۵۴۸ میلیارد تومان)، «وتجارت» (۴۳۷ میلیارد تومان)، «شبندر» (۳۰۵ میلیارد تومان) و «فخوز» (۳۰۳ میلیارد تومان) ثبت شد.
بیشترین ورود پول حقیقی به گروههای زیر اختصاص یافت:
- صندوقهای طلا: ۱۷۲ میلیارد تومان
- برقی: ۱۳۷ میلیارد تومان
- صندوقهای املاک: ۷۷ میلیارد تومان
- صندوقهای انرژی: ۳۷ میلیارد تومان
- لاستیک: ۲۳ میلیارد تومان
همچنین نمادهای «وپاسار»، «فارس»، «تاصیکو»، «بترانس» و «سینرژی» بیشترین جذب پول حقیقی را در معاملات امروز به خود اختصاص دادند.
بیخود جوندید
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