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شاخص بورس ۱۵۷ هزار واحد عقب نشست/ خروج ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از معاملات خرد

بازار سرمایه در دومین روز معاملاتی هفته شاهد تداوم روند نزولی و خروج پول حقیقی بود. شاخص کل بورس با افت ۱۵۷ هزار واحدی به ۷.۲ میلیون واحد سقوط کرد و ۷.۲ همت سرمایه از معاملات خرد خارج شد؛ این در حالی است که ۷۷ درصد نمادهای بازار در محدوده منفی قرار گرفتند.
کد خبر: ۱۳۹۵۱۶۷
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3496 بازدید
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۹
بورس

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بورس تهران دومین روز کاری هفته را با روند نزولی شاخص‌ها و غلبه صف‌های فروش به پایان رساند.

به گونه ای که در پایان معاملات امروز (یکشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۵) شاخص کل بورس با ریزش ۱۵۷ هزار و ۲۲۸ واحدی همراه شد و در سطح ۷ میلیون و ۲۹۱ هزار واحد ایستاد. این افت در حالی ثبت شد که بازدهی شاخص کل در بازه یک‌ماهه و دو‌ماهه به ترتیب ۲۲.۵ و ۵۱.۵ درصد بوده است.

در جریان معاملات امروز، شاخص قیمت وزنی-ارزشی کاهش ۲۶ هزار و ۴۷ واحدی را تجربه کرد و به رقم ۱ میلیون و ۲۰۷ هزار واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن با افت ۴۰ هزار و ۴۴۲ واحدی، در سطح ۱ میلیون و ۹۴۶ هزار واحد قرار گرفت. نمادهای «فملی»، «شپنا»، «شبندر»، «فولاد»، «تابان» و «وبملت» بیشترین تاثیر منفی را بر حرکت شاخص کل بورس برجای گذاشتند.

جزئیات حجم معاملات و ارزش دلاری بازار

معامله‌گران بورسی امروز در مجموع بیش از ۹۰۷ هزار دادوستد انجام دادند. ارزش کل این معاملات به بیش از ۴۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با روز قبل با کاهش اندکی همراه بود.

از سوی دیگر، ارزش کل بازار سرمایه به بیش از ۲۴ هزار و ۹۱۳ همت رسید. با احتساب نرخ دلار ۲۳۱ هزار و ۸۰۰ تومانی بازار آزاد، ارزش دلاری بازار معادل ۱۰۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود که نسبت به روز گذشته نزدیک به ۴ میلیارد دلار کاهش یافته است.

وضعیت سفارش‌ها و جابه‌جایی پول حقیقی

آمار جابه‌جایی نقدینگی نشان می‌دهد که امروز ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از معاملات خرد خارج شده است. همچنین صندوق‌های درآمد ثابت شاهد خروج ۸۰۵ میلیارد تومان سرمایه بودند. در تقابل خریداران و فروشندگان، ارزش کل سفارش‌های خرید در سطح ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان قرار گرفت؛ در حالی که ارزش سفارش‌های فروش به ۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید.

در بازار امروز، ۷۷ درصد نمادها شامل ۷۳۳ شرکت در محدوده منفی معامله شدند و ۲۳ درصد نمادها معادل ۲۱۳ شرکت عملکرد مثبت داشتند.

رکوردداران ورود و خروج پول به تفکیک صنایع و نمادها

بیشترین خروج پول حقیقی در میان صنایع مربوط به گروه‌های زیر بود:

  • فلزات: ۱.۵ همت
  • صندوق‌های درآمد ثابت: ۶۷۳ میلیارد تومان
  • شیمیایی: ۸۳۴ میلیارد تومان
  • فرآورده‌های نفتی: ۶۹۲ میلیارد تومان
  • بانک‌ها: ۶۷۲ میلیارد تومان

از نظر نمادها نیز بیشترین خروج سرمایه حقیقی به نام نمادهای «فولاد» (۶۷۰ میلیارد تومان)، «شپدیس» (۵۴۸ میلیارد تومان)، «وتجارت» (۴۳۷ میلیارد تومان)، «شبندر» (۳۰۵ میلیارد تومان) و «فخوز» (۳۰۳ میلیارد تومان) ثبت شد.

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه‌های زیر اختصاص یافت:

  • صندوق‌های طلا: ۱۷۲ میلیارد تومان
  • برقی: ۱۳۷ میلیارد تومان
  • صندوق‌های املاک: ۷۷ میلیارد تومان
  • صندوق‌های انرژی: ۳۷ میلیارد تومان
  • لاستیک: ۲۳ میلیارد تومان

همچنین نمادهای «وپاسار»، «فارس»، «تاصیکو»، «بترانس» و «سینرژی» بیشترین جذب پول حقیقی را در معاملات امروز به خود اختصاص دادند.

 

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برچسب ها
شاخص کل بورس بورس بازار سهام
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
14
پاسخ
سهامداران صدای پای دکتر خاندوزی را شنیدند و رمیدند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
تورو قران نفروش اگه شده یک سهم بخر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
1
14
پاسخ
حدود 300هزار سقوط در عرض 2روز خبری شده به ما هم بگید مشکوکه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
کجا را زدن آخه چرا منفی میدی خوب نگاه کن چقدر سقوط کرد
ناشناس
|
France
|
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
5
پاسخ
بوی نوسان گیری میاد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
4
2
پاسخ
قیمت سهام بسیار بسیار با قیمت واقعی فاصله دارد طوریکه اقلا باید چهاربرابر بشود و لذا صعود بورس حتمیست و گریزناپذیر
بیخود جوندید
عده ای قصد تضعیف دولت پزشکیان را دارند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
1
6
پاسخ
بورسی وجود ندارد اقتصاد فوت کرده
ناشناس
|
Canada
|
۱۶:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
0
پاسخ
بورس شده دکان و دستگاه چاپیدن پول مردم توسط یک عده حقوقی
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
0
پاسخ
حالا وقت خالی کردن جیب حقیقی هاست
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