شنبه قرمز بورس با خروج ۶.۲ همتی پول حقیقی؛ غلبه عرضه بر تقاضا در بازار

نخستین روز هفته برای سهامداران با فضای منفی و افت بیش از ۱۰۸ هزار واحدی شاخص کل همراه شد و در نهایت معاملات امروز بورس با خروج ۶.۲ همتی پول حقیقی از بازار خرد به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بازار سرمایه در نخستین روز از هفته کاری خود (شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵) روزی سرخ‌پوش را تجربه کرد. روند معاملات امروز نشان داد که فشار فروش همچنان بر تقاضا غلبه دارد و تداوم خروج نقدینگی از نماد‌های بزرگ، شاخص‌ها را به عقب رانده است.

ارقام کلیدی شاخص‌های بورسی

در پایان معاملات امروز، شاخص کل بورس با افتی ۱۰۸ هزار و ۸۸۹ واحدی، معادل ۱.۴۴ درصد کاهش یافت و در ارتفاع ۷ میلیون و ۴۴۸ واحدی قرار گرفت. شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) نیز با افت ۱۸ هزار و ۱۰۲ واحدی به سطح ۱ میلیون و ۲۳۸ هزار واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز که نماینده نماد‌های کوچک و متوسط بازار است، با کاهش ۲۹ هزار و ۴۱۰ واحدی به محدوده ۱ میلیون و ۹۸۶ هزار واحدی عقب‌نشینی کرد. این در حالی است که سهامداران در آخرین روز کاری هفته قبل شاهد رشد شاخص بورس بودند.

ارزش دلاری بورس چقدر شد؟

ارزش معاملات امروز با ثبت عدد ۴۶.۸ هزار میلیارد تومان، نشان‌دهنده فعالیت بالای معامله‌گران در بازار بود. ارزش کل بازار سرمایه نیز به بیش از ۲۵ هزار همت رسید که با لحاظ نرخ دلار ۲۲۹،۷۰۰ تومانی، ارزش دلاری بازار به ۱۱۱ میلیارد دلار می‌رسد.

نکته قابل تامل در معاملات امروز، قدرت نمایی فروشندگان در صف‌های سفارش بود. در حالی که ارزش سفارشات خرید در مجموع ۶.۳ همت ثبت شد، ارزش سفارشات فروش به ۱۱.۱ همت رسید که نشان‌دهنده برتری محسوس فشار عرضه بر تقاضا در پایان وقت بازار است.

تحلیل جریان ورود و خروج نقدینگی

امروز شاهد عقب‌نشینی جدی نقدینگی از بورس بودیم؛ به گونه ای که ۶.۲ هزار میلیارد تومان خروج پول حقیقی در معاملات خرد و خروج ۲.۲ همت نیز صندوق‌های درآمد ثابت به ثبت رسید. همچنین امروز صندوق‌های کالایی با جذب ۷.۹ همت نقدینگی، به مقصد اصلی سرمایه‌گذاران تبدیل شدند.

بیشترین خروج پول حقیقی در گروه‌های «فلزات» (۱.۶ همت)، «نفتی» (۸۶۷ میلیارد تومان) و «بانکی» (۸۴۱ میلیارد تومان) رخ داد. نماد‌هایی نظیر فخوز، شپنا، وبملت، فولاد و پالایش در صدر لیست خروج نقدینگی قرار گرفتند. در مقابل، گروه «شیمیایی» با ورود ۳۳۵ میلیارد تومان نقدینگی و نماد‌هایی مانند شپدیس، تابان و وساپا، توانستند توجه خریداران را به خود جلب کنند.

صدرنشینان و جاماندگان؛ تغییرات قیمتی

در میان نماد‌های مورد توجه بازار، عیار، فولاد، شپدیس، فخوز، نوری و فملی بالاترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند. در سمتِ سبز بازار که تنها ۲۱ درصد از کل نماد‌ها را شامل می‌شد، ومشان با بازدهی ۱۰.۳ درصدی و تاپیکو با ۸ درصد رشد، پرچم‌داران بودند. در سوی دیگر، نماد‌های پیشران، شتاب و توان با افت ۴ درصدی، سنگین‌ترین ریزش روزانه را تجربه کردند.