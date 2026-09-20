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قیمت خودرو در بازار امروز ۲۹ شهریور ۱۴۰۵

قیمت خودرو امروز یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد. در بازار خودرو‌های داخلی و مونتاژی، کاهش قیمت‌ها امروز در محدوده ۵ تا ۳۰ میلیون تومان ثبت شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۱۳۹
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قیمت خودرو

به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار خودرو پس از چند روز تجربه روند افزایشی، امروز شاهد کاهش شدت نوسانات بود؛ به‌طوری‌که برخی مدل‌ها افزایش قیمت داشتند و تعدادی دیگر در مسیر کاهشی قرار گرفتند. در مجموع، موج شدید افزایش قیمت روزهای گذشته امروز ادامه پیدا نکرد و روند کلی بازار را می‌توان کاهشی ارزیابی کرد.

در این میان، قیمت طلا و دلار نیز امروز در محدوده مشخصی نوسان داشت و خبری از افزایش سنگین در بازارهای موازی نبود. این شرایط در کنار کاهش قیمت برخی خودروها، باعث شد بازار خودرو از شتاب افزایشی روزهای اخیر فاصله بگیرد. با این حال، بازار همچنان ثبات پایداری ندارد و تغییرات قیمت در مدل‌های مختلف با یک الگوی یکسان دنبال نمی‌شود.

در بازار خودروهای داخلی و مونتاژی، کاهش قیمت‌ها امروز در محدوده ۵ تا ۳۰ میلیون تومان ثبت شد و تارا اتوماتیک و لوکانو L7 با افت ۳۰ میلیون تومانی، بیشترین کاهش قیمت را در میان خودروهای مورد بررسی داشتند.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو در بازار امروز ۲۹ شهریور ۱۴۰۵

در بازار خودروهای داخلی، امروز بخشی از محصولات با کاهش قیمت معامله شدند و در مقابل، برخی مدل‌ها افزایش قیمت داشتند.

قیمت سورن پلاس XU7P امروز ۵ میلیون تومان ارزان شد و به یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رسید، در حالی که قیمت دنا پلاس ۶ دنده نسبت به روز گذشته ۱۰ میلیون تومان گران شد و دو میلیارد و ۴۵۵ میلیون تومان در بازار معامله شد.

 بیشتر بخوانید: قیمت خودرو در بازار امروز ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ 
 بیشتر بخوانید: قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ 

قیمت پژو ۲۰۷ دنده‌ای با فرمان هیدرولیک نیز ۲۲ میلیون تومان کاهش یافت و دو میلیارد و ۶۳ میلیون تومان بفروش می‌رسد.

در ادامه، قیمت ساینا S صفر با افزایش ۲ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان رسید و قیمت کوییک S صفر در بازار آزاد یک میلیون تومان کاهش پیدا کرد و به یک میلیارد و ۴۱۳ میلیون تومان رسیده است.

همچنین قیمت شاهین اتوماتیک پلاس با رشد ۱۲ میلیون تومانی، در سطح سه میلیارد و ۱۲۷ میلیون تومان قرار گرفت.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو در بازار امروز ۲۹ شهریور ۱۴۰۵

در بازار خودروهای مونتاژی، روند قیمت‌ها امروز تغییر چندانی نداشت و بازار با نوسان محدود همراه بود. بیشتر خودروهای مورد بررسی افزایش یا کاهش قابل‌توجهی را ثبت نکردند و دامنه تغییرات قیمت نسبت به روزهای گذشته محدود بود.

قیمت فیدلیتی الیت ۷ نفره نسبت به روز گذشته ۱۰ میلیون تومان کاهش یافت و به پنج میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان رسید، در حالی که قیمت لوکانو L7 امروز با کاهش ۳۰ میلیون تومانی در بازار آزاد هفت میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

از سوی دیگر، قیمت هایما S7 طی دو هفته گذشته ۴۲۵ میلیون تومان افزایش داشته و امروز در بازار پنج میلیارد و ۷۲۵ میلیون تومان بفروش می‌رسد.

قیمت جک J4 صفر نیز امروز بدون تغییر در سطح دو میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان باقی ماند.

منبع: تجارت نیوز

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