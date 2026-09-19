قیمت خودرو در بازار امروز ۲۸ شهریور ۱۴۰۵

قیمت خودرو امروز شنبه ۲۸ شهریور، با وجود کاهش شدت نوسانات، همچنان در سطوح بالا قرار دارد. بازار خودرو پس از تجربه شدیدترین موج افزایشی سال در ماه اخیر، همچنان با ثبات در قیمت‌های بالا روبروست.

به گزارش تابناک، قیمت خودرو امروز شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.

در این میان، کاهش قیمت برخی خودروها نیز در معاملات اخیر دیده شده، اما این عقب‌نشینی‌ها دوام چندانی نداشته و بازار همچنان درگیر نوسان است. هم‌زمان، رشد قیمت طلا و ارز، عبور طلا از کانال ۲۳ میلیون تومان و رسیدن نرخ دلار به ۲۲۷ هزار تومان، بر انتظارات قیمتی در بازار خودرو اثر گذاشته است. افزایش هزینه‌های مرتبط با عرضه خودرو، رشد نرخ سوم بنزین، هزینه گواهی اسقاط و شماره‌گذاری نیز از دیگر عوامل اثرگذار بر قیمت محصولات خودروسازان داخلی هستند.

یک کارشناس بازار خودرو با اشاره به اثرگذاری با‌تأخیر رشد دلار بر قیمت خودرو معتقد است تا پایان شهریور احتمال جهش شدید قیمت پایین است، اما در صورت تداوم شرایط فعلی در پاییز و هم‌زمانی رشد نرخ ارز با محدودیت عرضه، احتمال افزایش قابل‌توجه قیمت خودرو بیشتر خواهد شد.

قیمت خودروهای داخلی

در بازار خودروهای داخلی، روند افزایشی همچنان ادامه دارد، هرچند شدت تغییرات نسبت به روزهای گذشته محدودتر شده است. در این میان، برخی محصولات رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند و در مقابل، تعدادی از خودروها با افت قیمت مواجه شده‌اند.

قیمت سورن پلاس دوگانه‌سوز کپسول بزرگ از ابتدای شهریورماه تاکنون ۳۹۰ میلیون تومان افزایش داشته و به دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسید، همچنین قیمت دنا پلاس ۶ دنده نیز طی سه روز گذشته ۵۰ میلیون تومان گران‌تر شده و اکنون دو میلیارد و ۴۴۵ میلیون تومان قیمت دارد.

قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک امروز در بازار آزاد دو میلیارد و ۸۳۳ میلیون تومان است و تغییری در قیمت آن گزارش نشده است. در مقابل، قیمت کوییک S صفر از ابتدای هفته تاکنون ۱۵ میلیون تومان کاهش یافته و در سطح یک میلیارد و ۴۱۴ میلیون تومان قرار گرفت.

قیمت ساینا دوگانه‌سوز امروز در بازار آزاد یک میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان اعلام شده است.

قیمت خودروهای مونتاژی

در بازار خودروهای مونتاژی، نوسانات قیمت همچنان محسوس است و برخی محصولات در فاصله کوتاه افزایش‌های سنگینی را ثبت کرده‌اند. در مقابل، هایما S۷ پرو در مسیر کاهشی قرار گرفته است؛ با این حال، این افت قیمت هنوز نشانه‌ای از تغییر پایدار روند بازار محسوب نمی‌شود.

قیمت فیدلیتی الیت تیپ ۲ هفت‌نفره از ابتدای شهریورماه تاکنون ۷۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده و به شش میلیارد تومان رسیده است. قیمت ام‌وی‌ام X۵۵ پرو نیز طی دو روز گذشته ۵۹۰ میلیون تومان رشد کرده و در بازار چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

قیمت تیگو ۸ پرو مکس امروز به ۹ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان رسیده است. در سوی دیگر بازار، قیمت هایما S۷ پرو طی دو روز گذشته ۴۵ میلیون تومان کاهش یافته و در سطح پنج میلیارد و ۷۲۵ میلیون تومان قرار گرفته است.

منبع: تجارت نیوز