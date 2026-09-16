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قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵

در این گزارش قیمت خودرو (اعم از خودروهای داخلی و خارجی) برای امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور سال ۱۴۰۵ از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شده است.
کد خبر: ۱۳۹۴۶۰۶
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قیمت خودرو

به گزارش تابناک؛ بررسی قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد بازار خودرو در ادامه روند صعودی روزهای گذشته، همچنان در مسیر افزایش قیمت حرکت می‌کند.

در بازار خودروهای داخلی، افزایش قیمت‌ها بین پنج تا ۴۰ میلیون تومان بود و شاهین اتوماتیک بیشترین رشد قیمت را ثبت کرد. در بخش خودروهای مونتاژی نیز دامنه افزایش قیمت از ۱۰ تا ۳۱۰ میلیون تومان متغیر بود و مزدا ۳ با بیشترین رشد قیمت در صدر معاملات امروز قرار گرفت.

با وجود محدودتر شدن دامنه افزایش قیمت خودرو، بازار همچنان از ثبات فاصله دارد و رفتار قیمت‌ها در روزهای اخیر نوسانی بوده است.

تداوم نوسانات بازارهای موازی، به‌ویژه طلا و ارز، در کنار ابهام در شرایط سیاسی، همچنان از عوامل اثرگذار بر مسیر معاملات خودرو در بازار آزاد محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی، تا زمانی که بازارهای موازی به ثبات نرسند و متغیرهای سیاسی و اقتصادی تعیین‌تکلیف نشوند، نمی‌توان انتظار شکل‌گیری یک روند پایدار در بازار خودرو داشت.


بازار خودروهای داخلی

قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵

در بازار خودروهای داخلی، روند معاملات امروز عمدتاً افزایشی بود و مدل‌های مورد بررسی با رشد قیمت همراه شدند.

قیمت سورن XU۷P امروز ۱۱ میلیون تومان افزایش یافت و به یک میلیارد و ۸۴۹ میلیون تومان رسید.

در همین حال، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک صفر ایران‌خودرو نیز با رشد ۱۳ میلیون تومانی، در سطح دو میلیارد و ۸۳۳ میلیون تومان قرار گرفت.

همچنین قیمت تارا دستی امروز نسبت به روز گذشته ۱۲ میلیون تومان گران شد و به دو میلیارد و ۲۶۵ میلیون تومان رسیده است.

قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز با افزایش ۱۰ میلیون تومانی، سه میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان معامله شد.

در بخش محصولات اقتصادی سایپا نیز کوییک S صفر امروز با افزایش هشت میلیون تومانی در بازار یک میلیارد و ۴۲۵ میلیون تومان بفروش می‌رسد.

همچنین قیمت ساینا اتوماتیک نسبت به روز گذشته ۱۵ میلیون تومان افزایش یافت و در بازار آزاد یک میلیارد و ۷۳۵ میلیون تومان قیمت خورد.

بازار خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵

در بازار خودروهای مونتاژی نیز قیمت‌ها در ادامه روند صعودی روزهای اخیر افزایش یافت و بیشتر مدل‌های مورد بررسی با رشد قیمت همراه شدند.

قیمت مزدا ۳ امروز ۳۱۰ میلیون تومان افزایش یافت و نه میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان معامله می‌شود؛ این خودرو بیشترین رشد قیمت را در معاملات امروز ثبت کرد.

قیمت تیگو ۸ پرو مکس امروز با افزایش ۱۴۰ میلیون تومانی به نه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید.

همچنین قیمت لوکانو L۸ صفر نسبت به روز گذشته ۵۰ میلیون تومان گران شد و در سطح ده میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان قرار گرفت.

در ادامه، قیمت جک J۴ صفر امروز نیز ۱۰ میلیون تومان افزایش داشت و دو میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان در بازار بفروش می‌رسد.

منبع: تجارت نیوز

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