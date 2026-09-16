رشد شاخص بورس در آخرین روز هفته/ سرعت ورود پول تازه به بازار کاهشی شد!
به گزارش خبر اقتصادی تابناک؛ بازار سهام آخرین روز کاری هفته را با رشد شاخص کل به پایان رساند. در جریان دادوستدهای امروز، با وجود سبزی شاخصهای اصلی، نمادهای کوچکتر با فشار فروش روبهرو شدند و تابلوی معاملات تصویری دوقطبی به خود گرفت.
وضعیت شاخصهای بورس امروز
در پایان معاملات روز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه، شاخص کل بورس با افزایش ۳۵ هزار و ۶۶۴ واحدی (معادل ۰.۴۷ درصد) در سطح ۷ میلیون و ۵۵۷ هزار واحد ایستاد و جایگاه خود را در نیمه کانال ۷ میلیون واحدی تثبیت کرد. همچنین شاخص قیمت وزنی-ارزشی رشد ۵ هزار و ۹۲۸ واحدی را تجربه کرد و به رقم یک میلیون و ۲۵۶ هزار واحد رسید.
در سوی دیگر بازار، شاخص کل هموزن که نمایانگر وضعیت شرکتهای کوچک و متوسط است، خلاف شاخص کل حرکت کرد و با کاهش ۱۳۲۰ واحدی به سطح ۲ میلیون و ۱۶ هزار واحد رسید. شاخص قیمت هموزن نیز ۶۱۸ واحد افت کرد.
ارزش معاملات و برآورد دلاری ارزش بورس تهران
امروز در بازار سهام بیش از ۱.۴ میلیون نوبت معامله انجام شد و ارزش کل معاملات خرد و بلوک از ۵۸ هزار میلیارد تومان گذشت. به این ترتیب، ارزش کل بورس تهران به بیش از ۲۵ هزار هزار میلیارد تومان (همت) رسید. با محاسبه نرخ دلار آزاد (۲۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان)، ارزش دلاری بورس تهران حدود ۱۱۲ میلیارد دلار برآورد میشود.
از نظر ترکیب نمادها، تابلوی معاملات تا حدی منفیتر از شاخص کل بود؛ بهطوریکه ۴۳ درصد نمادها (۴۱۰ سهم) در محدوده مثبت و ۵۷ درصد نمادها (۵۳۸ سهم) در محدوده منفی معامله شدند.
مقصد پولهای حقیقی؛ کدام صنایع صدرنشین شدند؟
یکی از مهمترین آمارهای معاملات امروز، ورود ۲.۲ هزار میلیارد تومان پول حقیقی به معاملات خرد بازار بود. این در حالی است که روز گذشته، ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی وارد معاملات خرد بورس شده بود، بنابراین امروز سرعت ورود پول کاهشی بود.
بیشترین ورود پول حقیقی به این صنایع اختصاص داشت:
محصولات شیمیایی: ۱.۵ همت
فلزات اساسی: ۱.۲ همت
بانکها و مؤسسات اعتباری: ۶۴۰ میلیارد تومان
کانههای فلزی: ۳۸۲ میلیارد تومان
صندوقهای اهرمی: ۳۳۷ میلیارد تومان
در مقابل، بیشترین خروج سرمایه حقیقی در صنایع نفتی و پالایشی (۴۸۶ میلیارد تومان)، غذایی (۲۶۷ میلیارد تومان)، دارویی (۱۵۹ میلیارد تومان) و صندوقهای بخشی، سهامی و طلا به ثبت رسید.
نمادهای خبرساز و عرضه اولیه روز
در میان نمادهای بورسی، بیشترین جذب پول حقیقی توسط نمادهای وپاسار (۱.۱ همت)، شپدیس (۷۸۳ میلیارد تومان)، فولاد (۷۶۲ میلیارد تومان) و فملی (۳۴۸ میلیارد تومان) رقم خورد. در طرف مقابل، نمادهای وبملت، شبندر، پالایش و شتران با بیشترین خروج پول حقیقی مواجه شدند.
همچنین بازار سهام امروز میزبان یک عرضه اولیه جدید بود و سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان با نماد «غزنجان» برای اولینبار به خریداران عرضه شد.