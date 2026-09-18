دنیا فریب روایتهای دروغین و ریاکارانه آمریکا را نمیخورد
به گزارش تابناک، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه، در واکنش به اظهارات یکی از سخنگویان دولت آمریکا نسبت به وضعیت اقتصادی ایرانیان و ادعای ممانعت آمریکا از خرید نمایندگان ایران از فروشگاههای آمریکایی در جریان اجلاس آتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«حاکمان واشنگتن هنوز ملتها را فاقد حافظه و شعور تحلیلی فرض میکند؛ گویی جهان همچون سریال Pluribus است و همه باید با ذهنی تعطیل، خیره به لبهای واشنگتن، روایت آن را بی کم و کاست باور کنند.
یک سو، جنگ اقتصادی بیرحمانهای که هدفش وارد کردن حداکثر درد و رنج علیه تکتک شهروندان ایرانی است و از سوی دیگر، نمایش پرطمطراق جلوگیری از خرید فرضی مقامات ایرانی از یک فروشگاه عمدهفروشی در نیویورک!
«تحریم زندگی یک ملت» را جشن میگیرند و برای «تحریم کارت فروشگاه» بیانیه صادر میکنند.
این روش تبلیغاتی آنقدر سادهلوحانه و نخنماست که حالا بهتر میتوان فهمید چه نوع ذهنیت سادهانگارانهای جنگ غیرقانونی علیه ملت ایران را آغاز کرد و آمریکا را به ورطه خجالتآوری که امروز در آن قرار دارد کشاند.