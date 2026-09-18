En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

عکس: خواننده لس انجلسی در جبهه!

به گزارش تابناک ، شهبال شب‌پره ، خواننده معروف لس انجلسی و برادر شهرام شب‌پره در ۱۳۶۷ به عنوان نوازنده ارکستر سمفونیک تهران به جبهه‌های جنگ اعزام شده بود و در میان رزمندگان همراه ارکستر نوازندگی کرده بود.
کد خبر: ۱۳۹۴۸۴۹
| |
1541 بازدید
|
۱
شهرام و شهبال شب‌پره

اعزام هنرمندان عرصه موسیقی به جبهه‌ها یکی از ابتکارات ستاد تبلیغات جنگ در اواخر دوران دفاع مقدس بود.

مهرداد کاظمی خولننده اصلی ارکستر سمفونیک تهران بود که فیلم اجراهای او در میان رزمندگان بارها از صداوسیما پخش شده است.

شهبال شب‌پره، بنیان‌گذار و چهره محوری گروه بلک‌کتس به گفته خودش تا پایان دهه شصت، ، همچنان در رادیو و تلویزیون ایران نوازندگی می‌کرد و حتی با گروه «باربد» در اجرای برخی آثار انقلابی همکاری داشت و بعدها  ایران را ترک کرد و به آمریکا رفت.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
بازخوانی تاریخ شهرام شب پره شهبال شب پره خواننده لس آنجلسی جبهه تاریخ جنگ دفاع مدس
عکس: خواننده لس انجلسی در جبهه!
سوسکی که علیه نظریه تکامل «شلیک» می‌کند!
عکس: لیست لوازم شخصی اولین رئیس صداسیما بعد از اعدام!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
بازخوانی تاریخ؛ چه کسی واژه "وسط باز" را در سیاست ایران جا انداخت؟
بازخوانی تاریخ؛ وقتی آیت الله بهشتی نظر امام خمینی درباره موسیقی را تغییر داد
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
بازخوانی تاریخ؛ ماجرای حصر و رفع حصر آیت الله منتظری؛ ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱
بازخوانی تاریخ؛ سرنوشت آخرین شاهزاده ساسانی در چین
بازخوانی تاریخ؛ اولین ایرانی مهاجر به آمریکا چه کسی بود؟
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
بازخوانی تاریخ؛ آیا کشتن هفتصد نفر از یهود بنی قریظه بدست امام علی(ع) صحت دارد؟
بازخوانی تاریخ/برده‌داری در ایران از هخامنشیان تا قاجار!
بازخوانی تاریخ: رجزخوانی طنزآلود رزمندگان ایرانی علیه صدام!
بازخوانی تاریخ/ دکه الاغوات؛ حکایت یک سکوی تاریخی در مسجد النبی (ص)
بازخوانی تاریخ/ جسد ترسناک یک رئیس‌جمهور!
بازخوانی تاریخ/ ناگفته هایی از تبعید امام خمینی به ترکیه
بازخوانی تاریخ/ عبدالحمید نقره کار از مجروحیت در نخست وزیری تا مناظره داغ ۱۳۸۸
بازخوانی تاریخ/ رزمنده شاخص جنگ اکتبر ۱۹۷۳، درگذشت؛ وقتی که اولین بار اسرائیل طعم شکست را چشید
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
از هیتلر تا هری‌پاتر؛ چرا غربی‌ها نمی‌توانند از علوم غریبه دست بکشند؟
بازخوانی تاریخ/ وقتی نفرت سیاسی، حرمت جنازه ها را هم شکست!
بازخوانی تاریخ/ داستان اشکهای یک مذاکره کننده پای میز مذاکره
بازخوانی تاریخ/ روایت آخرین ساعات زندگی آخرین شاه عراق؛ چه بر سر فیصل دوم آمد؟
بازخوانی تاریخ/ روایت مردی که نخستین ورزشکار المپیکی ایران شد
بازخوانی تاریخ/ دیپلماتی که پای یکی از مهم‌ترین قرارداد‌های تاریخ قاجار را امضا کرد
بازخوانی تاریخ/ آنچه ملکه ویکتوریا با خود به گور برد
بازخوانی تاریخ/ آخرین امپراتور مغول در قاب دوربین!
بازخوانی تاریخ/ قصه «اکبر بیسوده»؛ مردی که دوست داشت قاتل باشد
بازخوانی تاریخ/ داستان مردی که خرمشهر را از ایران گرفت
بازخوانی تاریخ/ عجیب‌ترین مأموریت آقای شاعر در دفتر رئیس‌جمهور!
بازخوانی تاریخ/ حاجب‌الدوله؛ دستی که امیرکبیر را در فین خاموش کرد
بازخوانی تاریخ/ نوه‌ احمدشاه قاجار، پدر سینمای جشنواره‌ای ایران!
عکس: لیست لوازم شخصی اولین رئیس صداسیما بعد از اعدام!
بازخوانی تاریخ/ قبر خلیفه مقتول بنی عباس در اصفهان!
تحلیل روانشناختی یک عکس تاریخی: «شوخی» عجیب صدام!
بازخوانی تاریخ؛ شغل عجیب و بی رحمانه در دربار قاجار: نسق چی باشی!
بازخوانی شهرام شب‌پره روی آنتن تلویزیون! + اصل آهنگ
عکس: اولین شهید دفاع مقدس
اشک‌های شهرام شب پره برای بازگشت به ایران
بازخوانی تاریخ؛ ماجرای همزیستی چندماهه با چریک کمونیست!
ماجرای شکایت شهرام شبپره در دادگاه تهران
شهرام شب‌پره آبرو برای همکارانش نگذاشت
عکس متفاوت از بازگشت آزادگان/۱۳۶۹
خاطره شهرداد روحانی از همکاری با بلک کتس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
0
1
پاسخ
عالی
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
آخرین اخبار
راز ماندگاری گوتیک آمریکایی؛ نقاشی که هم جدی بود و هم سوژه طنز شد
چرا شاخص توده بدنی معیار کاملی برای سنجش سلامت نیست؟
افسانه مغز چپ و راست؛ چرا منطق و خلاقیت به دو نیمکره جدا تعلق ندارند؟
ممکن است ترامپ به کوه کلنگ حمله کند/ چین و روسیه مانع احیای کمیته تحریم ایران شدند
رژه جان‌فدایان تهرانی در لبیک به رهبر معظم انقلاب
جنگ جهانی دوم چه تاثیری بر مشارکت زنان در نیروی کار آمریکا داشت؟
پورشه ۹۱۲ سفارشی با موتور چهارسیلندر منحصربه‌فرد
کشف شهرهای گمشده آمازون پس از یک قرن جست‌وجو
برگزاری رزمایش بزرگ «جان‌فدای ایران»/ رئیس‌جمهور: مردم برای صیانت از عزت ایران ایستاده‌اند/ بروزرسانی می شود
عکس: خواننده لس انجلسی در جبهه!
جزئیات مالیات سیگار و تنباکو اعلام شد
قیمت نفت برای سومین روز متوالی کاهش یافت
رئیس جمهور: جان ما فدای مردم و ایران است
آمریکا رسماً از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شد
بارش باران برای استان‌های ساحلی خزر طی ۳ روز آینده
سخنرانی جنجالی لاله مرزبان پس از بردن جایزه ونیز  (۲۵۹ نظر)
لاله مرزبان و آزادی زنان ایران/ یک جمله و چند سؤال بی‌پاسخ  (۲۰۲ نظر)
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۴۵ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۱۴ نظر)
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۸۶ نظر)
اسامی شهدای عملیات ضد تروریستی سحرگاه امروز + عکس  (۸۱ نظر)
ویدیوی تکان دهنده رتبه یک دکترا  (۷۸ نظر)
اعلام جرم علیه عوامل برنامه «با ضیا»  (۷۷ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد  (۴۹ نظر)
جنجال در آغوش گرفتن خانم و آقای بازیگر روی صحنه!  (۴۹ نظر)
طرح «عدم کفایت نماینده مجلس»  (۴۷ نظر)
تصاویر بوسه پسر ریما رامین فر به او در جشنواره ونیز  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005qrZ
tabnak.ir/005qrZ