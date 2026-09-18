عکس: خواننده لس انجلسی در جبهه!

به گزارش تابناک ، شهبال شب‌پره ، خواننده معروف لس انجلسی و برادر شهرام شب‌پره در ۱۳۶۷ به عنوان نوازنده ارکستر سمفونیک تهران به جبهه‌های جنگ اعزام شده بود و در میان رزمندگان همراه ارکستر نوازندگی کرده بود.

اعزام هنرمندان عرصه موسیقی به جبهه‌ها یکی از ابتکارات ستاد تبلیغات جنگ در اواخر دوران دفاع مقدس بود.

مهرداد کاظمی خولننده اصلی ارکستر سمفونیک تهران بود که فیلم اجراهای او در میان رزمندگان بارها از صداوسیما پخش شده است.

شهبال شب‌پره، بنیان‌گذار و چهره محوری گروه بلک‌کتس به گفته خودش تا پایان دهه شصت، ، همچنان در رادیو و تلویزیون ایران نوازندگی می‌کرد و حتی با گروه «باربد» در اجرای برخی آثار انقلابی همکاری داشت و بعدها ایران را ترک کرد و به آمریکا رفت.