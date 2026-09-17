جنجال تازه بر سر مرگ کودک تبریزی!
به گزارش تابناک؛ دو هفته پس از مرگ دلخراش پسربچه 4سالهای که سگ ولگرد در آخماقیه تبریز به او حمله کرده بود، دلیل فوت او ابتلا به هاری و نه سهلانگاری بیمارستان اعلام شده است.
رئیس گروه بیماریهای واگیردار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: پس از انجام بررسیهای لازم در انستیتو پاستور ایران، مسجل شد که علت فوت کودک، بیماری هاری بوده است.
بهگفته سیمین خیاطزاده، کودک پس از گزش، سرم ضدهاری دریافت کرده و واکسیناسیون نیز طبق دستورالعمل انجام شده است؛ اما متأسفانه درمان او به علت عمق آسیب، نتیجه نداده و کودک را از دست دادیم و هیچ قصوری در تعداد و دوز واکسن و مراقبتهای لازم رخ نداده است.
براساس این گزارش، امیرحسام 4ساله 12مرداد امسال هدف حمله سگ ولگردی قرار گرفته بود.
روز حادثه او به همراه مادر و خواهرش از بازار به خانه برمیگشت و خوشحال از خرید یک جاکلیدی، جلوتر از مادر و خواهرش به سمت خانه دوید که خریدش را به پدرش نشان دهد که همان موقع سگ ولگرد به او حمله کرد.
خواهر امیرحسام با دیدن این صحنه جیغ کشید و فریاد زد و مادرش دواندوان به سمت پسرش دوید اما وقتی به او رسید که دستهایش پر از زخم و خون بود. سگ ولگرد با حمله به امیرحسام، دست او را درید و پا به فرار گذاشت.
بهدنبال این حادثه پسربچه 4ساله به نزدیکترین کلینیک و از آنجا به بیمارستان محلاتی تبریز منتقل شد اما بهدلیل اینکه واکسن هاری نداشتند، امیرحسام به بیمارستان سینا و از آنجا به بیمارستانی دیگر انتقال یافت و در نهایت واکسن ضدهاری به او تزریق شد.
این اما پایان ماجرا نبود، چرا که روند درمان پسربچه 4 هفته طول کشید و در نهایت وی تسلیم مرگ شد و این در حالی بود که خانوادهاش روند درمان و کوتاهی پزشکان را دلیل اصلی مرگ او میدانستند.
منبع: همشهری