نومانتیا؛ شهری کوچک که دو دهه روم را به زانو درآورد

نومانتیا شهری کوچک در شمال اسپانیا بود که با جمعیتی اندک، برای حدود دو دهه در برابر ارتش‌های جمهوری روم مقاومت کرد؛ مقاومتی که چندین فرمانده رومی را ناکام گذاشت و این شهر را به نمادی افسانه‌ای در تاریخ اسپانیا تبدیل کرد. سرانجام اسکیپیو امیلیانوس، فاتح کارتاژ، با سپاهی ۶۰ هزار نفری مأمور پایان دادن به این مقاومت شد. او به‌جای حمله مستقیم، نومانتیا را در حلقه‌ای کامل از اردوگاه‌ها، دیوارها، خندق‌ها و تجهیزات محاصره گرفتار کرد. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، روایت می‌کند که چگونه شهری کوچک تا این اندازه روم را به دردسر انداخت و چرا سقوط آن قرن‌ها بعد همچنان بخشی از حافظه تاریخی اسپانیا باقی ماند.