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استیضاح هگست به‌دلیل جنگ علیه ایران کلید خورد

نماینده جمهوری‌خواه آمریکا قطعنامه‌ای را برای استیضاح وزیر جنگ این کشور ارائه و او را به سرپیچی از کنگره و تداوم غیرقانونی جنگ علیه ایران متهم کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۵۴۶
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پیت هگست

به گزارش تابناک، پایگاه خبری آکسیوس شامگاه سه‌شنبه گزارش داد: تلاش برای استیضاح پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا در کنگره تحت کنترل جمهوری‌خواهان شانس کمی دارد، اما قطعنامه توماس ماسی، نماینده جمهوری‌خواه از ایالت کنتاکی امتیاز ویژه‌ای دارد زیرا او می‌تواند رای‌گیری کامل مجلس را به خود جلب کند و جمهوری‌خواهان را در مورد نحوه برخورد هگست با جنگ علیه ایران، در جریان امور قرار دهد.

آکسیوس در ادامه تاکید کرد: این یک تشدید چشمگیر در تلاش چند ماهه این نماینده جمهوری‌خواه برای مهار اختیارات جنگی دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا است. این تلاش همچنین پس از آن صورت می‌گیرد که مجلس نمایندگان بارها به تلاش‌هایی برای محدود کردن کارزار نظامی دولت آمریکا علیه ایران از جمله تصویب قطعنامه‌های اختیارات جنگی در ماه‌های ژوئن و ژوئیه که رئیس‌جمهور آمریکا را به پایان دادن به جنگ علیه ایران مجبور می‌کرد، رای داده است.

مجلس نمایندگان ایالات متحده قرار است روز سه‌شنبه به‌وقت محلی در مورد قطعنامه اختیارات جنگی دیگری در راستای توقف جنگ علیه ایران رای‌گیری کند.

آکسیوس افزود: قطعنامه توماس مسی، هگست را متهم می‌کند که به‌رغم اختیارات قانونی کنگره در مورد جنگ و آرای کنگره برای پایان دادن به این جنگ، دستوراتی را برای تدام جنگ علیه ایران اجرا کرده است.

مسی استدلال کرد: اقدامات هگست توانایی کنگره را برای اعمال جدی‌ترین مسئولیت قانونی خود مختل کرده و اجازه داده است که جنگ غیرقانونی علیه ایران ادامه یابد.

این قطعنامه هشت ماده‌ای همچنین هگست را به دلیل عملیات نظامی ایالات متحده در ونزوئلا و یمن از جمله متهم کردن او به هدایت غیرقانونی عملیات برای دستگیری نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور سابق ونزوئلا بدون مجوز کنگره، هدف قرار می‌دهد.

مجلس نمایندگان باید ظرف دو روز آینده این قانون را بررسی کند، اما رهبران جمهوری‌خواه می‌توانند به جای آن، برای رای‌گیری در مورد ارائه این قطعنامه اقدام کنند.

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آمریکا پیت هگست وزیر جنگ آمریکا ایران جنگ استیضاح کنگره آمریکا
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