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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۹۴۳۶۶
کد خبر:۱۳۹۴۳۶۶
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وقایع اتفاقیه

چرا مائو در جنگ داخلی چین پیروز شد؟

در سال ۱۹۴۵، شرایط روی کاغذ کاملاً به سود ملی‌گرایان چین بود؛ آن‌ها بخش عمده کشور، مراکز صنعتی، ارتشی بزرگ‌تر و حمایت مالی و نظامی آمریکا را در اختیار داشتند. در مقابل، کمونیست‌های مائو زدونگ از نظر قلمرو، تجهیزات و منابع در موقعیت بسیار ضعیف‌تری قرار داشتند. با این حال، تنها چند سال بعد ورق کاملاً برگشت. فساد و ضعف دولت چیانگ کای‌شک، نارضایتی دهقانان، جنگ با ژاپن، تغییر حمایت خارجی و عملکرد متفاوت کمونیست‌ها در مناطق تحت کنترلشان، موازنه قدرت را به‌تدریج تغییر داد. اما چگونه نیرویی که در آغاز چنین دست پایین‌تری داشت، توانست رقیب خود را شکست دهد و جمهوری خلق چین را تأسیس کند؟ این ویدیو ترجمه اختصاصی تابناک، مسیر پیچیده این پیروزی را بررسی می‌کند.
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برچسب‌ها:
ویدیو وقایع اتفاقیه فیلم تاریخ انقلاب شوروی سابق مائو
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