صعود شاخص بورس به ارتفاع ۷.۴ میلیون واحد؛ خروج ۱.۶ همت از صندوقهای طلا و نقره
به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، معاملات بورس تهران امروز، یکشنبه ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۵، با رشد قابلتوجه شاخصها و تداوم ورود پول حقیقی به معاملات خرد سهام پایان یافت.
در جریان این معاملات، شاخص کل بورس با افزایش ۱۵۳ هزار و ۸۶۲ واحدی، معادل ۲.۱۱ درصد، به سطح ۷ میلیون و ۴۶۱ هزار واحد رسید. با ثبت این رشد، بازدهی شاخص کل در بازه یکماهه به ۲۹.۶ درصد و در بازه دوماهه به ۴۹.۶ درصد رسید.
شاخص قیمت، وزنی ـ ارزشی نیز امروز ۲۵ هزار و ۶۲۰ واحد افزایش یافت و در ارتفاع یک میلیون و ۲۳۷ هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هموزن نیز با رشد ۳۰ هزار واحدی، به رقم ۲ میلیون و ۲ هزار واحد رسید که نشاندهنده گسترده بودن دامنه رشد بازار در معاملات امروز است.
در جریان دادوستدهای امروز، بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار معامله در بورس انجام شد و ارزش معاملات به بیش از ۷۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسید. همچنین ارزش بورس تهران در پایان بازار از ۲۱ هزار و ۶۰۰ همت نمادهای معاملهشده، با ۶۷۳ نماد، معادل ۷۱ درصد نمادهای معاملهشده، با افزایش قیمت مواجه شدند و ۲۷۷ نماد، معادل ۲۹ درصد، در محدوده منفی معامله شدند.
جزئیات ورود و خروج پول در بورس
مهمترین نکته معاملات امروز، جابهجایی معنادار نقدینگی میان گروهها و ابزارهای مختلف بازار بود. در معاملات خرد بورس، ۵.۵ همت پول حقیقی وارد شد؛ اما در مقابل، صندوقهای طلا با خروج ۱.۵ همت پول حقیقی مواجه شدند. همچنین ۴۱۰ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوقهای درآمد ثابت خارج شد و صندوقهای نقره نیز شاهد خروج ۱۱۱ میلیارد تومان نقدینگی بودند. همزمانی ورود پول به سهام با خروج سرمایه از صندوقهای طلا و درآمد ثابت، از افزایش تمایل معاملهگران به پذیرش ریسک و حضور مستقیمتر در بازار سهام حکایت دارد.
در میان صنایع، گروه فلزات اساسی با ورود ۲.۲ همت پول حقیقی، بیشترین جذب نقدینگی را داشت. پس از آن، گروه بانکها با ۹۰۰ میلیارد تومان، صنایع شیمیایی با ۸۳۳ میلیارد تومان و گروه عرضه برق با ۳۱۵ میلیارد تومان در رتبههای بعدی قرار گرفتند. در سوی مقابل، گروه دارویی ۱۹۲ میلیارد تومان خروج پول حقیقی را ثبت کرد.
بیشترین پول سهم کدام نمادهای بورسی شد؟
در میان نمادها، بیشترین ورود پول حقیقی به «فملی» اختصاص داشت که ۱.۲ همت نقدینگی جذب کرد. پس از آن، نمادهای «وپاسار»، «فولاد»، «فخوز»، «نوری» و «مبین» قرار گرفتند. از سوی دیگر بیشترین خروج پول نیز با ۱۵۹ میلیارد تومان مربوط به نماد «پالایش» بود و نمادهای «سامان»، «دعبید»، «وبانک» و «تیپیکو» در رتبههای بعدی قرار گرفتند. نمادهای «فملی»، «فارس»، «شبندر»، «فولاد»، «شپنا» و «شستا» نیز بیشترین اثر مثبت را بر رشد شاخص کل داشتند.