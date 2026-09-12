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هشدار به ریاض: ایران هر هدفی را می‌تواند بزند!

حمله مقاومت عراق به «جواهر» زیرساختی عربستان؛ هشداری است که ثابت می‌کند هیچ هدفی برای ایران دور از دسترس نیست.
کد خبر: ۱۳۹۴۰۱۰
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2293 بازدید
برت اریکسون

به گزارش تابناک؛ برت اریکسون، کارشناس انرژی و ریسک‌های ژئوپلیتیک درباره حملات عراق به عربستان در پستی نوشته است: اگر مقاومت عراق می‌تواند جواهر تاج زیرساختی عربستان را هدف قرار دهند. 

 وی افزود: پس هیچ شکی وجود ندارد که ایران هم می‌تواند هر زیرساختی را در هر لحظه هدف قرار دهد.

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برت اریکسون ایران عربستان زیرساخت
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