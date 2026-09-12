هشدار به ریاض: ایران هر هدفی را میتواند بزند!
حمله مقاومت عراق به «جواهر» زیرساختی عربستان؛ هشداری است که ثابت میکند هیچ هدفی برای ایران دور از دسترس نیست.
کد خبر: ۱۳۹۴۰۱۰| |
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به گزارش تابناک؛ برت اریکسون، کارشناس انرژی و ریسکهای ژئوپلیتیک درباره حملات عراق به عربستان در پستی نوشته است: اگر مقاومت عراق میتواند جواهر تاج زیرساختی عربستان را هدف قرار دهند.
وی افزود: پس هیچ شکی وجود ندارد که ایران هم میتواند هر زیرساختی را در هر لحظه هدف قرار دهد.
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