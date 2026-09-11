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تکرار ادعاهای ضدایرانی از سوی مقام امنیتی انگلیس

رئیس سرویس امنیت داخلی انگلیس (ام‌آی۵) بار دیگر ادعاهای بی‌اساس و فاقد سند علیه جمهوری اسلامی ایران را تکرار کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۹۱۰
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انگلیس

به گزارش تابناک، «کن مک‌کالوم» در اظهاراتی که روز جمعه و همزمان با بیست‌وپنجمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر در رسانه‌های انگلیسی بازتاب یافت، مدعی شد که شرایط امنیتی انگلیس نسبت به سال ۲۰۰۱ پیچیده‌تر شده و این کشور اکنون علاوه بر تهدیدهای تروریستی با آنچه تهدیدهای راهبردی امنیت ملی از سوی دولت‌های توانمند خواند، روبه‌رو است.

وی بدون ارائه سند و مدرکی برای ادعاهای خود، ایران، روسیه و چین را از جمله کشورهایی معرفی کرد که به ادعای او ، برای امنیت انگلیس تهدید ایجاد می‌کنند.

روزنامه تایمز در بازتاب این اظهارات نوشت که مک‌کالوم طی دوره ریاست خود بر ام‌آی۵ بارها ادعاهای مشابهی را علیه ایران مطرح کرده است.

این روزنامه در همین ارتباط به ادعای پیشین رئیس ام‌آی۵ اشاره کرد که مدعی شده بود دستگاه‌های امنیتی انگلیس از سال ۲۰۲۲ با بیش از ۲۰ طرح منتسب به ایران که به گفته او می‌توانست «به‌طور بالقوه مرگبار» باشد، مقابله کرده‌اند.

این ادعاها در حالی تکرار می‌شود که مقام‌های انگلیسی تاکنون شواهد علنی و قابل ارزیابی مستقلی برای اثبات انتساب این موارد به جمهوری اسلامی ایران ارائه نکرده‌ و تهران نیز بارها چنین اتهامات بی‌پایه‌ای را رد کرده است.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن پیشتر و در واکنش مستقیم به ادعاهای مشابه مک‌کالوم، ضمن اعتراض شدید به این اظهارات، اتهامات مطرح‌شده درباره دخالت ایران در آنچه «طرح‌های مرگبار» و اقدامات خصمانه در خاک انگلیس خوانده شده را «بی‌اساس و غیرمسئولانه» توصیف و قاطعانه رد کرده بود.

سفارت ایران تأکید کرده که جمهوری اسلامی هرگونه دخالت در اقدامات خشونت‌آمیز، آدم‌ربایی یا آزار افراد در انگلیس یا دیگر کشورها را صریحاً رد می‌کند و ادعاهای مطرح‌شده فاقد شواهد معتبر و مغایر با تعهد ایران به حقوق بین‌الملل، برابری حاکمیتی و همزیستی مسالمت‌آمیز است.

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران همچنین از دولت انگلیس خواسته بود از طرح یا تشدید اتهامات بی‌اساس خودداری کرده و مسائل امنیتی مورد ادعای خود را از مسیر گفت‌وگو، احترام متقابل و سازوکارهای قانونی و دیپلماتیک پیگیری کند.

منبع: ایرنا

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انگلیس ایران 11 سپتامبر سالگرد ادعاهای بی اساس ادعای ضد ایرانی سفارت ایران
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