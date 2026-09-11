ادعاهای ترامپ علیه ایران در سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر
به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنانی به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد حملات ۱۱ سپنامبر گفت: تأکید میکنم که هرگز آنچه را در ۱۱ سپتامبر رخ داد، فراموش نخواهیم کرد و اکنون در راستای وفاداری به این سوگند در حال جنگیدن هستیم.
ترامپ در ادامه سخنانش ضمن نادیده گرفتن جنایت های آمریکا به بهانه واکنش به حملات ۱۱ سپتامبر و مبارزه با تروریسم افزود: نمیتوانیم لحظه شرارت در ۱۱ سپتامبر را فراموش کنیم؛ امروز در حال کشف هویت کشورمان هستیم و باید قوی و هوشمند باشیم.
وی تصریح کرد: پس از امتحان ۱۱ سپتامبر اکنون در معرض آزمایش جدیدی قرار گرفته ایم و ما موفقیت خود را در آن ثابت کرده ایم.
ترامپ که از هر فرصتی برای طرح ادعاهای بی اساس علیه ایران استفاده می کند، در این سخنرانی هم مدعی شد: ایران بزرگترین کشور حامی تروریسم در جهان است و هرگز به سلاح هستهای دست پیدا نخواهد کرد.
وی در حالی که آمریکا تنها کشور استفاده کننده از سلاح هسته ای در جهان است، ادعا کرد: نیروهای ما اکنون برای تضمین جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای تلاش می کنند.