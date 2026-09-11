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در گفت‌و‌گو با تابناک بررسی شد؛

پشت پرده رکوردشکنی شاخص بورس/ ورود پول به بازار سهام ادامه دارد؟

شاخص کل بورس در هفته گذشته با رشد بیش از ۶۱۸ هزار واحدی، وارد کانال ۷ میلیون واحد شد. هم‌زمان، ورود نقدینگی به گروه‌های فلزات، عرضه برق، شیمیایی، نفتی و صندوق‌های طلا افزایش یافت؛ موضوعی که از نگاه مثبت سهامداران به بازار سرمایه و انتظار برای تداوم روند صعودی حکایت دارد.
کد خبر: ۱۳۹۳۸۸۶
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بورس شاخص

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بورس تهران در هفته گذشته و طی پنج روز معاملاتی، شاهد رشد قابل‌توجه شاخص کل بود. شاخص کل بورس با افزایش بیش از ۶۱۸ هزار واحدی، معادل ۹.۵ درصد، در پایان هفته به سطح ۷ میلیون و ۱۲۲ هزار واحد رسید.

در پایان آخرین روز کاری هفته، ارزش بازار سهام از ۲۴ هزار همت عبور کرد. با در نظر گرفتن نرخ دلار آزاد، ارزش دلاری بازار سهام حدود ۱۰۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

بیشترین ورود پول به کدام گروه بورسی؟

بررسی جریان نقدینگی در بازار سرمایه نشان می‌دهد در هفته گذشته، بیشترین ورود پول به گروه‌ها و ابزار‌های زیر اختصاص داشته است:

گروه فلزات: ۳.۴ همت

گروه عرضه برق: ۲.۹ همت

گروه شیمیایی: ۲.۷ همت

گروه نفتی: ۱.۹ همت

صندوق‌های طلا: ۱.۵ همت

در مقابل، بیشترین خروج پول از گروه‌ها و صندوق‌های زیر ثبت شد:

صندوق‌های درآمد ثابت: ۴.۳ همت

گروه بانکی: ۸۷۹ میلیارد تومان

صندوق‌های اهرمی: ۸۲۵ میلیارد تومان

صندوق‌های انرژی: ۱۲۵ میلیارد تومان

گروه فنی و مهندسی: ۴۹ میلیارد تومان

نماد‌های بورسی در محدوده ۱۰۰ تومان و کمتر

بررسی قیمت برخی نماد‌های بورسی نشان می‌دهد نماد‌هایی مانند وتجارت با قیمت ۹۸ تومان، خودرو با ۷۵ تومان، خساپا با ۷۶ تومان، وبصادر با ۱۰۰ تومان، ذوب با ۷۰ تومان، خکاوه با ۹۰ تومان، های‌وب با ۴۷ تومان و ثاخت با ۷۶ تومان معامله می‌شوند.

رشد نقدینگی، عامل اصلی صعود بورس

به گزارش تابناک، آنچه طی هفته‌های اخیر در فضای بازار سرمایه مشاهده می‌شود، رشد و بازدهی مناسب بورس، افزایش حضور سهامداران و تزریق نقدینگی خرد به معاملات است.

بهادر برهان، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار تابناک، با اشاره به روند صعودی بورس در روز‌ها و هفته‌های اخیر اظهار کرد: در مدت اخیر شاهد رشد نقدینگی و پایه پولی در اقتصاد بوده‌ایم و در نتیجه، در همه بازار‌های دارایی، از جمله بورس و ارز، خریداران قوی‌تر از فروشندگان ظاهر می‌شوند. بنابراین، زمانی که بازار سهام سبزپوش است، نشان می‌دهد یا ریسک سیستماتیک در بازار کاهش یافته یا تزریق پول به بازار افزایش پیدا کرده است. در شرایط فعلی، به نظر می‌رسد سناریوی دوم، یعنی رشد پول، محتمل‌تر باشد. طبیعتاً فروشندگان نیز در همه این بازار‌ها با توجه به تورم و چشم‌اندازی که برای آن متصور هستند، تصمیم‌گیری می‌کنند.

کانال ۷ میلیون واحدی بورس حبابی نیست

این کارشناس بازار سرمایه درباره ورود شاخص کل بورس به کانال ۷ میلیون واحد و نگرانی برخی سهامداران از حبابی شدن بازار گفت: این محدوده به هیچ‌وجه حبابی نیست؛ چرا که با توجه به میانگین‌های تاریخی قیمت‌ها، هنوز قیمت‌ها در بخش عمده‌ای از بازار پایین هستند. البته اینکه بگوییم قیمت‌ها ارزان هستند نیز دقیق نیست؛ بلکه معتقدم در همه نماد‌های بازار نوعی تخفیف و ارزندگی وجود دارد. از سوی دیگر، این روز‌ها شاهد رشد نرخ دلار و عبور آن از محدوده ۲۳۰ هزار تومان هستیم و به نظر می‌رسد چشم‌انداز بالایی برای نرخ دلار وجود داشته باشد.

ضرورت افزایش تدریجی دامنه نوسان

برهان در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایط فعلی باید به سمت اصلاح و افزایش دامنه نوسان حرکت کرد، با اشاره به تداوم دامنه نوسان مثبت و منفی ۳ درصدی گفت: دامنه نوسان مسئله مهمی است که به دلیل محدودیت فعلی، نقدشوندگی بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد، کشف قیمت‌ها را با خطا مواجه می‌کند و حتی می‌تواند ورود پول به بازار را کاهش دهد. طبیعتاً حذف دامنه نوسان یک ضرورت است. با این حال، در مسیر حذف دامنه نوسان باید گام‌به‌گام شاهد افزایش این دامنه باشیم تا در نهایت به نقطه حذف کامل آن برسیم؛ یعنی باید چشم‌اندازی روشن برای فعالان بازار ترسیم شود. در این مدت، بازار روز‌های مثبت، منفی و متعادل را تجربه کرده، اما در هیچ‌یک از این شرایط دامنه نوسان تغییری نکرده است. متأسفانه این رویه، فعالان بازار سرمایه را تا حدودی دلسرد کرده است.

 

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برچسب ها
شاخص کل بورس بورس تهران دامنه نوسان بازار سرمایه خرید سهام نقدینگی
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