عراقچی: جهان اعتماد خود را به نظام مالی آمریکا از دست داده

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

وزیر خزانه‌داری آمریکا با خوشحالی به خود می‌بالد که می‌خواهد ایرانیان را فقیر کند و اقتصاد ما را به فروپاشی بکشاند. اما در عوض، او درمانده و ناتوان در برابر افکار عمومی قرار گرفته است؛ در حالی که جهان روزبه‌روز اعتماد خود را به نظام مالی آمریکا بیشتر از دست می‌دهد.

بحران ناشی از هزینه تأمین مالی بدهی‌های آمریکا تنها آغاز ماجراست.