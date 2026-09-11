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بسنت: آمریکا یک بانک بزرگ را تحریم می‌کند

وزیر خزانه‌داری آمریکا در راستای تداوم سیاست ناکارآمد فشار اقتصادی علیه ایران اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ روز دوشنبه هفته آینده یک بانک بزرگ را تحریم خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۸۳۳
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بسنت

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، اسکات بسنت روز پنجشنبه به وقت محلی در جریان حضور خود در برنامه «ریل آمریکا وویس» (Real America's Voice) بدون ذکر نامی از این موسسه مالی یا کشور متبوع آن گفت که این اقدام روز دوشنبه انجام خواهد شد.

 

وی اظهار داشت که این اقدام در ابتدا برای روز جمعه برنامه‌ریزی شده بود، اما به دلیل مراسم بیست و پنجمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به تعویق افتاد.

 

درحالیکه سیاست‌های آمریکا تا کنون برای تحمیل خواسته‌هایش به ایران شکست خورده است، وی مدعی شد که واشنگتن به این روند ادامه خواهد داد تا زمانی که همه دست از تعامل با تهران بردارند.

 

وزیر خزانه‌داری آمریکا ادعا کرد: ما شرایط را چنان غیرسودآور خواهیم کرد که اگر کسی بخواهد خطر رویدادی در حد نابودی کامل شرکت یا دارایی‌های شخصی‌اش را به جان بخرد.

 

ایالات متحده از زمان آغاز تجاوزات خود به ایران در ماه فوریه (اسفند ۱۴۰۴)، مجموعه‌ای از اقدامات اقتصادی را اعمال کرده است که از جمله صادرات نفت و شبکه کشتیرانی را هدف قرار داده‌اند.

 

دولت ترامپ ماه گذشته این سیاست خود را با طرحی که بسنت آن را «عملیات طرد اقتصادی» (Operation Economic Outcast) نامید، تشدید کرد.

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