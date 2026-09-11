En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

شیوع آنفلوآنزا با آغاز فصل سرما

یک متخصص بیماری‌های عفونی با بیان اینکه هنوز با سوش جدید آنفلوآنزا مواجه نیستیم، گفت: به طور معمول، شیوع آنفلوآنزا با آغاز فصل سرما شروع می‌شود و شیوع این بیماری را تا اردیبهشت در برخی سال‌ها تجربه کرده‌ایم
کد خبر: ۱۳۹۳۸۳۱
| |
433 بازدید
بیماری

به گزارش تابناک؛ دکتر مینو محرز در گفت‌و‌گو با ایسنا، درباره دسترسی به واکسن آنفلوآنزا اظهار کرد: سال‌های گذشته، واکسن آنفلوآنزا طی چنین روز‌هایی در دسترس بود. شرایط به نحوی بود که نه تنها واکسن در کشور تولید می‌کردیم، بلکه واکسن به کشور وارد می‌شد. در حال حاضر، واکسن آنفلوآنزا به دلیل مشکلات ناشی از جنگ و تحریم‌ها در دسترس نیست. بر اساس این شرایط، به مردم توصیه می‌کنم که در تجمعات از ماسک استفاده کنند. رعایت توصیه بهداشتی به استفاده از ماسک محدود نمی‌شود؛ بلکه شست‌وشوی دست‌ها نیز بسیار حائز اهمیت است. 

 

ضرورت تزریق واکسن آنفلوآنزا برای گروه‌های پرخطر

 

این متخصص بیماری‌های عفونی گفت: تزریق واکسن آنفلوآنزا به ویژه گروه‌های در معرض خطر مانند زنان باردار و مبتلایان به بیماری‌های زمینه‌ای ضروری است. در صورت دسترسی به واکسن، اواخر شهریور بهترین زمان تزریق آن است؛ چرا که واکسیناسیون پیش از افزایش موارد بیماری و در آستانه فصل سرد انجام می‌شود و افراد از ایمنی مناسبی در ماه‌های سرد سال برخوردار می‌شوند.

 

استمرار شیوع آنفلوآنزا تا اردیبهشت طی برخی سال‌ها

 

او درباره مدت‌زمان شیوع آنفلوآنزا نیز گفت: به طور معمول، شیوع آنفلوآنزا با آغاز ماه سرد شروع می‌شود و حدود شش ماه ادامه دارد. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد، شیوع آنفلوآنزا را تا اردیبهشت طی برخی سال‌ها نیز تجربه کرده‌ایم.

 

افزایش عفونت‌های تنفسی در تجمعات

 

محرز درباره نقش تجمعات بر شیوع عفونت‌های تنفسی نیز گفت: مهر، ماه بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها است. با توجه به اینکه تجمعات در شیوع بیماری‌های ویروسی تنفسی نقش دارد، این شرایط می‌تواند زمینه انتقال ویروس‌های تنفسی و بیماری‌های عفونی را فراهم کند. 

 

با سوش جدید مواجه نیستیم

 

این متخصص بیماری‌های عفونی درباره تغییرات ژنومیک سوش‌ها گفت: در حال حاضر، گزارشی درباره تغییرات ژنومیک سوش‌ها منتشر نشده و با سوش جدید مواجه نیستیم.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بیماری آنفولانزا مینو محرز سلامتی ویروس
بازخوانی تاریخ/ قبر خلیفه مقتول بنی عباس در اصفهان!
بازخوانی تاریخ/ نوه‌ احمدشاه قاجار، پدر سینمای جشنواره‌ای ایران!
قانون جدید حجاب در مدارس اتریش/ ممنوعیتی که به نام حمایت از دختران کلید خورد!
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
باران آمد؛ تخلفات ساخت و سازهای مازندران را با خود آورد!
فرمانده بسیج راسک به شهادت رسید
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!
نوروبیون چیست و چه کاربردی برای سلامت اعصاب دارد؟
نخستین تصاویر خلبان اف 15 آمریکا که در ایران ساقط شد + زیرنویس
ویدیوی صحنه قطع شدن دست کشتی گیر ملی‌پوش
نخستین ویدیو از «زهپاد» آمریکایی که سپاه شکار کرد
افشاگری آقای وزیر درباره توافق رئیسی با دولت آمریکا!
شهاب مرادی: در سیلاب‌ها ممکن است میلیاردها لیوان آبِ قابل‌استحصال از دست برود
«محسن رضایی» حامی از سرگیری روابط دیپلماتیک با آمریکا بود/ چرا کمک سپاه پاسداران به آمریکا در افغانستان منجر به صلح نشد؟
قوانین طلایی حفظ سلامت مغز
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح
سه ویدیو تماشایی از انهدام تاسیسات آرامکو
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۱۹ شهریور ۱۴۰۵
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۸ نظر)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۳۱ نظر)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۶ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۱ نظر)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۸ نظر)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۹۶ نظر)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۷۶ نظر)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۶۱ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۵۸ نظر)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ نظر)
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد  (۵۴ نظر)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ نظر)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۴ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005qb9
tabnak.ir/005qb9