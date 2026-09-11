یک متخصص بیماری‌های عفونی با بیان اینکه هنوز با سوش جدید آنفلوآنزا مواجه نیستیم، گفت: به طور معمول، شیوع آنفلوآنزا با آغاز فصل سرما شروع می‌شود و شیوع این بیماری را تا اردیبهشت در برخی سال‌ها تجربه کرده‌ایم

به گزارش تابناک؛ دکتر مینو محرز در گفت‌و‌گو با ایسنا، درباره دسترسی به واکسن آنفلوآنزا اظهار کرد: سال‌های گذشته، واکسن آنفلوآنزا طی چنین روز‌هایی در دسترس بود. شرایط به نحوی بود که نه تنها واکسن در کشور تولید می‌کردیم، بلکه واکسن به کشور وارد می‌شد. در حال حاضر، واکسن آنفلوآنزا به دلیل مشکلات ناشی از جنگ و تحریم‌ها در دسترس نیست. بر اساس این شرایط، به مردم توصیه می‌کنم که در تجمعات از ماسک استفاده کنند. رعایت توصیه بهداشتی به استفاده از ماسک محدود نمی‌شود؛ بلکه شست‌وشوی دست‌ها نیز بسیار حائز اهمیت است.

ضرورت تزریق واکسن آنفلوآنزا برای گروه‌های پرخطر

این متخصص بیماری‌های عفونی گفت: تزریق واکسن آنفلوآنزا به ویژه گروه‌های در معرض خطر مانند زنان باردار و مبتلایان به بیماری‌های زمینه‌ای ضروری است. در صورت دسترسی به واکسن، اواخر شهریور بهترین زمان تزریق آن است؛ چرا که واکسیناسیون پیش از افزایش موارد بیماری و در آستانه فصل سرد انجام می‌شود و افراد از ایمنی مناسبی در ماه‌های سرد سال برخوردار می‌شوند.

استمرار شیوع آنفلوآنزا تا اردیبهشت طی برخی سال‌ها

او درباره مدت‌زمان شیوع آنفلوآنزا نیز گفت: به طور معمول، شیوع آنفلوآنزا با آغاز ماه سرد شروع می‌شود و حدود شش ماه ادامه دارد. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد، شیوع آنفلوآنزا را تا اردیبهشت طی برخی سال‌ها نیز تجربه کرده‌ایم.

افزایش عفونت‌های تنفسی در تجمعات

محرز درباره نقش تجمعات بر شیوع عفونت‌های تنفسی نیز گفت: مهر، ماه بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها است. با توجه به اینکه تجمعات در شیوع بیماری‌های ویروسی تنفسی نقش دارد، این شرایط می‌تواند زمینه انتقال ویروس‌های تنفسی و بیماری‌های عفونی را فراهم کند.

با سوش جدید مواجه نیستیم

این متخصص بیماری‌های عفونی درباره تغییرات ژنومیک سوش‌ها گفت: در حال حاضر، گزارشی درباره تغییرات ژنومیک سوش‌ها منتشر نشده و با سوش جدید مواجه نیستیم.