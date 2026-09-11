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رایزنی دیپلمات‌های ارشد ایران و روسیه درباره تحولات قفقاز و اوکراین

مهدی سبحانی، معاون وزارت خارجه ایران در جریان سفر به مسکو با «میخائیل گالوزین» معاون وزارت خارجه روسیه در حوزه کشور‌های مشترک المنافع دیدار و گفت‌و‌گو کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۸۳۰
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روسیه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در این دیدار که کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران و الکسی پاولووسکی، مدیر کل دپارتمان دوم آسیای وزارت خارجه روسیه نیز حضور داشتند، در خصوص برخی از مهم‌ترین موضوعات پیرامونی تبادل نظر صورت گرفت و مناسبات دوجانبه، تحولات قفقاز، مساله اوکراین و همکاری‌های منطقه‌ای از مهمترین موضوعاتی بود که در این دیدار بررسی شد.

 

در جریان این رایزنی، سبحانی با اشاره به تحولات ماه‌های اخیر، به ویژه عملیات تجاوزکارانه رژیم آمریکا و رژیم صهیونیستی و استقامت بی‌نظیر مردم و و نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران مقابل تهاجم خارجی، رویکرد اصولی کشورمان در وضعیت کنونی را تشریح کرد. 

علاوه بر این، دو طرف با اشتراک نظر بر اینکه مسائل حوزه پیرامونی باید با مشارکت کشور‌های همین منطقه حل و فصل شود، بر پیشبرد همکاری‌های جمعی در راستای ثبات و امنیت منطقه‌ای، به ویژه در فرمت ۳+۳ به عنوان یک ظرفیت تعامل چندجانبه تاکید کردند.

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