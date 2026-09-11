بهترین زمان برای مصرف زردچوبه چه ساعتی است؟

زردچوبه از ادویه‌های محبوبی است که بسیاری آن را برای بهره‌مندی از خواص کورکومین، صبح ناشتا یا شب مصرف می‌کنند؛ اما شواهد علمی زمان مشخصی را به‌عنوان «بهترین ساعت» مصرف این ادویه تأیید نمی‌کند و نحوه مصرف می‌تواند اهمیت بیشتری داشته باشد.

به گزارش تابناک؛ زردچوبه و ماده فعال آن یعنی کورکومین، به دلیل خواص آنتی ‌اکسیدانی شناخته شده‌اند. با این حال، در مطالعات علمی معتبر هیچ زمان مشخص و مطلقی در طول شبانه‌روز به‌عنوان زمان طلایی برای مصرف زردچوبه تعیین نشده است.

اثر بخشی این ادویه در سیستم متابولیک بدن بیشتر به میزان جذب آن بستگی دارد تا ساعتی که به غذا اضافه می‌شود یا به شکل نوشیدنی مصرف می‌گردد. در واقع، بدن انسان مکانیسم هوشمندی برای هضم و جذب مواد مغذی دارد که ساعت مصرف در آن دخیل نیست. بنابراین، تعیین یک نسخه و زمان قطعی برای همه افراد، پشتوانه علمی محکمی ندارد.

یکی از باورهای رایج، مصرف محلول زردچوبه در آب گرم به‌صورت ناشتا است. اگرچه برخی افراد با این روش احساس سبکی می‌کنند، اما تحمل گوارشی انسان‌ها کاملاً متفاوت است. مصرف انواع ادویه‌ها با معده خالی ممکن است در برخی افراد منجر به تحریک دیواره معده، رفلاکس یا احساس سوزش شود.

از نظر دانشمندان بیوشیمیایی، کورکومین یک ترکیب محلول در چربی است. این یعنی مصرف زردچوبه همراه با وعده‌های غذایی که حاوی مقداری چربی سالم (مانند روغن زیتون، کره یا چربی طبیعی گوشت) هستند، می‌تواند به جذب بهتر آن در جریان خون کمک کند. تصمیم‌گیری بین مصرف ناشتا یا همراه غذا باید فقط بر اساس واکنش سیستم گوارشی هر فرد انجام شود و هیچ توصیه یکسانی برای همه وجود ندارد.

صبح بهتر است یا شب؟

برخی بر این باورند که مصرف زردچوبه در صبح به بهبود فرآیند هضم در طول روز کمک می‌کند و گروهی دیگر مصرف آن را در شب برای ایجاد آرامش پیشنهاد می‌دهند. واقعیت این است که این تفاوت‌ها بیشتر به عادات غذایی و سبک زندگی افراد برمی‌گردد تا تفاوت‌های بالینی و فارماکولوژیک.

اگر عادت دارید شب‌ها نوشیدنی‌هایی مانند شیر طلایی یا همان شیر و زردچوبه بنوشید، این ترکیب می‌تواند بخشی از روتین شما باشد، اما ادعای علمی مبنی بر توصیه بر مصرف زردچوبه در صبح و برتری آن بر شب برای دریافت خواص زردچوبه تأیید نشده است. به‌طور کلی، زردچوبه در شکل‌های قلم و سابیده و با ویژگی‌های متفاوت عرضه می‌شود؛ این تنوع را می‌توان در دسته‌بندی انواع زردچوبه فروشگاه شریفیان نیز مشاهده کرد. انتخاب نوع ادویه و زمان استفاده از آن در غذاها، کاملاً به ذائقه و نحوه پخت‌وپز شما در طول روز وابسته است.

زردچوبه و فلفل سیاه؛ واقعیتی درباره جذب

بسیار مهم‌تر از زمان مصرف، نحوه مصرف زردچوبه است. کورکومین به‌تنهایی به سرعت در کبد متابولیزه شده و جذب ضعیفی در جریان خون دارد. بر اساس مقالات منتشر شده در پایگاه پاب‌مد به انگلیسی:PubMed، مصرف همزمان کورکومین با پیپرین (ماده فعال موجود در فلفل سیاه) می‌تواند جذب آن را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد.

ترکیب زردچوبه و فلفل سیاه در پخت‌وپز روزانه، راهکاری ساده برای بهره‌مندی از خواص آن‌ها در وعده‌های غذایی سالم است. البته باید توجه داشت که نتایج شگفت‌انگیز افزایش جذب که در مقالات ذکر می‌شود، معمولاً در شرایط کنترل‌شده آزمایشگاهی و با استفاده از مکمل‌های غلیظ به دست آمده‌اند. بنابراین نباید نتایج این پژوهش‌ها را عیناً به مصرف معمول یک قاشق چای‌خوری ادویه در خورشت خانگی تعمیم داد.

مصرف زردچوبه به‌عنوان چاشنی در مقادیر معمول غذایی برای اکثر افراد ایمن و بی‌خطر است. با این حال، شرایط برای مصرف مقادیر زیاد یا مکمل‌های غلیظ کورکومین متفاوت است. زنان باردار، افرادی که دارای مشکلات کیسه صفرا هستند -زیرا زردچوبه ترشح صفرا را تحریک می‌کند- بیماران مبتلا به اختلالات خونریزی و کسانی که داروهای خاص مانند رقیق‌کننده‌های خون مصرف می‌کنند، باید پیش از مصرف مکمل‌های این ادویه یا تغییر رژیم غذایی خود با پزشک متخصص مشورت کنند.

شواهد کافی برای معرفی یک زمان مشخص به‌عنوان بهترین زمان مصرف زردچوبه وجود ندارد. آنچه از نظر علمی اهمیت دارد، توجه به نحوه مصرف، ترکیب آن با چربی‌های سالم یا فلفل سیاه و همچنین در نظر گرفتن میزان تحمل گوارشی است. برای بهره‌مندی از خواص این ادویه، گنجاندن مستمر و متعادل آن در رژیم غذایی روزانه مؤثرترین راهکار است.