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گراز وحشی آمریکا شکار موشک‌های ایران شد!

به دنبال حمله موشکی ایران به پایگاه هوایی «موافق‌السلطی» در اردن، چند فروند هواپیمای نظامی آمریکا آسیب دیدند که یک فروند A-10 یک بال خود را از دست داد و به حدود ۸ فروند جنگنده F-15 نیز خسارت بسیاری وارد شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۷۳۰
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حمله ایران به اردن

به گزارش تابناک؛ امروز (پنجشنبه) «جنیفر جیکوبز»، خبرنگار شبکه «سی‌بی‌اس» اعلام کرد، به دنبال حمله موشکی ایران به پایگاه هوایی «موافق السلطی» آمریکا در اردن، چند فروند هواپیمای نظامی این کشور آسیب دیده‌اند.

به گفته وی، یک فروند هواپیمای تهاجمی «A-10 تاندربولت» معروف به «وارتاگ» (گراز وحشی) آماج قرار گرفت و یک بال‌ خود را از دست داده است. 

این خبرنگار آمریکایی همچنین به نقل از منابع آگاه که نخواستند نامشان فاش شود، گزارش کرد که حدود هشت فروند جنگنده F-15 نیز آسیب‌های جزئی دیده‌اند، اما پس از انجام اقدامات لازم دوباره به خدمت بازگشته‌اند.

این حملات در واقع ساعاتی پس از آن انجام شد که واشنگتن پنج نفتکش ایران را هدف حملات خود قرار داد و در مقابل، سپاه پاسداران اعلام کرد که در پاسخی قاطع، هشت نفتکش و دو شناور جنگی آمریکا از جمله پایگاه هوایی موفق سلطی در اردن را هدف قرار داده است.

بر اساس ادعای سی‌بی‌اس، نیروهای آمریکایی مستقر در اردن برای مقابله با حملات موشکی ایران مجبور شده‌اند، بیش از ۳۰ فروند موشک پاتریوت شلیک کنند.

پیش از این گزارش‌ها حاکی از آن بود که طبق اعتراف رسانه‌ها و برخی مقامات آمریکایی، ذخایر موشک‌های پاتریوت و برخی دیگر از مهمات هدایت‌شونده دقیق آمریکا، در پی جنگ با ایران، به سرعت در حال کاهش است.


بر پایه گزارش سی‌بی‌اس، پنتاگون تاکنون به طور رسمی جزئیات خسارت واردشده به هواپیماهای مستقر در پایگاه موفق سلطی را تایید یا رد نکرده‌ است.

منبع: فارس

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پنتاگون ایران پایگاه هوایی حمله ایران به پایگاه آمریکا موافق السلطی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
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