۶ گردشگر در ارتفاعات خوی و پیرانشهر ناپدید شدند؛ عملیات جست‌وجوی هلال‌احمر در جریان است.

ناپدید شدن گروهی گردشگران در خوی و پیرانشهر!

به گزارش تابناک؛ مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از ناپدید شدن ۶ گردشگر در ارتفاعات خوی و پیرانشهر خبر داد.

حمید محبوبی گفت: در پی اعلام مفقودی ۴ گردشگر در ارتفاعات چله‌خانه شهرستان خوی و ۲ گردشگر در منطقه کانی سوله بادین آباد پیرانشهر، نجاتگران هلال‌احمر بلافاصله به محل‌های اعلام‌شده اعزام شدند.

روابط عمومی هلال احمر آذربایجان غربی، ادامه داد: عملیات جست‌وجو و نجات از همان ابتدا آغاز و تا حصول نتیجه ادامه دارد.

منبع: ایسنا