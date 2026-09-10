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ناپدید شدن گروهی گردشگران در خوی و پیرانشهر!

۶ گردشگر در ارتفاعات خوی و پیرانشهر ناپدید شدند؛ عملیات جست‌وجوی هلال‌احمر در جریان است.
کد خبر: ۱۳۹۳۷۲۰
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ناپدید شدن گردشگر

به گزارش تابناک؛ مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از ناپدید شدن ۶ گردشگر در ارتفاعات خوی و پیرانشهر خبر داد.

حمید محبوبی گفت: در پی اعلام مفقودی ۴ گردشگر در ارتفاعات چله‌خانه شهرستان خوی و ۲ گردشگر در منطقه کانی سوله بادین آباد پیرانشهر، نجاتگران هلال‌احمر بلافاصله به محل‌های اعلام‌شده اعزام شدند.

روابط عمومی هلال احمر آذربایجان غربی، ادامه داد: عملیات جست‌وجو و نجات از همان ابتدا آغاز و تا حصول نتیجه ادامه دارد. 

منبع: ایسنا

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