ناپدید شدن گروهی گردشگران در خوی و پیرانشهر!
۶ گردشگر در ارتفاعات خوی و پیرانشهر ناپدید شدند؛ عملیات جستوجوی هلالاحمر در جریان است.
کد خبر: ۱۳۹۳۷۲۰| |
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به گزارش تابناک؛ مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از ناپدید شدن ۶ گردشگر در ارتفاعات خوی و پیرانشهر خبر داد.
حمید محبوبی گفت: در پی اعلام مفقودی ۴ گردشگر در ارتفاعات چلهخانه شهرستان خوی و ۲ گردشگر در منطقه کانی سوله بادین آباد پیرانشهر، نجاتگران هلالاحمر بلافاصله به محلهای اعلامشده اعزام شدند.
روابط عمومی هلال احمر آذربایجان غربی، ادامه داد: عملیات جستوجو و نجات از همان ابتدا آغاز و تا حصول نتیجه ادامه دارد.
منبع: ایسنا
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