برآورد خسارت سیل در ساری

استاندار مازندران درباره برآورد خسارت سیل به شهرستان ساری، گفت: برآورد می‌شود سه و نیم تا چهار میلیارد تومان آسیب دیده باشد که منابع جبرانی آن تا جای ممکن، با توجه به شرایط موجود، تهیه و در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

مهدی یونسی‌رستمی استاندار مازندران چهارشنبه ۱۸ شهریور با حضور میدانی در مناطق آسیب‌دیده روستایی شهرستان ساری، از روند امدادرسانی به سیل‌زدگان اخیر را بررسی کرد.

استاندار مازندران طی این بازدید با حضور در روستاهای آسیب‌دیده، ضمن دیدار و گفت‌وگو با خانواده‌های متأثر و بازدید از منازل خسارت‌دیده، با مردم همدردی کرد و دستورات لازم را برای رفع مشکلات ساکنان این مناطق صادر نمود.

مقام عالی دولت در مازندران اظهار کرد: همکاری بسیار خوب مردم سراسر استان با مسئولان باعث شد در کوتاه‌ترین زمان ممکن حدود ۳۶ ساعت همه خدمات زیربنایی و امدادی از جمله تأمین آب و برق در اختیار شهروندان قرار گیرد. واقعاً تصور نمی‌کردم بتوانیم در این مدت کوتاه، آثار این حادثه را برطرف کنیم.

وی با اشاره به عوامل تشدید خسارت‌ها افزود: دو مسئله در این حادثه دیده می‌شود؛ نخست آنکه برخی هم‌استان‌های عزیز، حریم بستر رودخانه را رعایت نکرده و در کنار رودخانه مغازه و ساخت‌وساز کرده‌اند و دوم آنکه اقدامات پیشگیرانه لازم در سال‌های پیش از این صورت نگرفته بود.

استاندار مازندران تصریح کرد: به‌زودی و پیش از هفته آینده، گروهی را مأمور می‌کنم تا برای انجام اقدامات زیربنایی و ساماندهی این مناطق بررسی و برنامه‌ریزی کنند تا در صورت وقوع حوادث مشابه، این حوادث تکرار نشود. چنین حادثه‌ای پیش‌تر در سال ۸۷ نیز رخ داده بود.

یونسی‌رستمی در پاسخ به پرسشی درباره تأمین مالی جبران خسارت‌ها گفت: در حال پیگیری هستیم که چوب‌های جمع‌آوری‌شده در ورودی روستای پایش ساماندهی شود و درآمد حاصل از فروش آن که به میلیاردها تومان می‌رسد به جبران خسارت آسیب‌دیدگان اختصاص یابد.

یونسی رستمی خاطرنشان کرد: در این زمینه با منابع طبیعی نیز هماهنگ شده است تا اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای در بالاترین سطح ممکن انجام شود.

منبع: استانداری مازندران