انهدام ۵۲۰ باند مجرمانه در ایام جنگ

رئیس پلیس آگاهی فراجا گفت: باید هزینه ارتکاب جرم را برای مجرم افزایش دهیم؛ به‌گونه‌ای که جرم برای مجرم منفعتی نداشته باشد. در این ایام بیش از ۵۲۰ باند سرقت و سایر باند‌های مجرمانه متلاشی شده و برخورد قاطع با اعضای این باند‌ها صورت گرفته است.

به گزارش تابناک، سردار «محمد قنبری» رئیس پلیس آگاهی فراجا در یک گفتگوی تلویزیونی با اشاره به اقدامات پلیس آگاهی در حوزه کشف و پیشگیری از وقوع جرم اظهار داشت: با تقویت روند کشف جرم، در واقع پیشگیری از وقوع جرم را نیز تقویت کرده‌ایم؛ چرا که با کاهش ریسک‌پذیری سارقان می‌توان بازدارندگی مناسبی در جامعه ایجاد کرد.

وی افزود: بر اساس آخرین آمار و اطلاعاتی که در اختیار داریم، در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد جرایم اتفاق‌افتاده کشف شده است که این موضوع اقدام بسیار خوبی محسوب می‌شود.

رئیس پلیس آگاهی فراجا با اشاره به اقدامات این پلیس در ایام جنگ گفت: در این ایام، سارقان و مجرمانی که تلاش می‌کردند از شرایط موجود سوءاستفاده کنند و حتی در برخی موارد به‌صورت مسلحانه وارد عمل شوند، با قاطعیت همکاران پلیس مواجه شدند و تعدادی از این افراد که قصد گستاخی و ارتکاب جرم داشتند، در میدان عمل زمین‌گیر شدند.

سردار قنبری ادامه داد: در ایام جنگ، بیش از ۹۰۰ سارق توسط پلیس آگاهی دستگیر شدند که این موضوع یکی از اقدامات شاخص پلیس در این مدت بوده است.

وی با بیان اینکه اقدامات پلیس تنها به حضور فیزیکی مأموران در محلات محدود نبوده است، تصریح کرد: علاوه بر فعالیت عوامل انتظامی در کوچه‌ها، محلات و مناطق مختلف، تیم‌های آموزش‌دیده و آماده پلیس آگاهی به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت داشتند و به شکل سامانه‌ای و سیستمی نیز سارقان را رصد و کنترل می‌کردیم.

رئیس پلیس آگاهی فراجا افزود: در برخی موارد با ارسال پیام و انجام پیگیری‌های جدی، اقدامات مجرمانه افراد خنثی شد و در کنار اقدامات مقابله‌ای، پیش‌بینی و پیشگیری از وقوع جرم نیز در دستور کار قرار گرفت.

وی تأکید کرد: در ایام جنگ و شرایط فعلی، هیچ چیزی از اقدامات پلیس آگاهی نسبت به قبل از جنگ کم نشده است؛ بلکه در برخی حوزه‌ها فعالیت‌ها افزایش یافته، چابک‌تر شده‌ایم و با سرعت بیشتری در حوزه کشف جرم ورود می‌کنیم.

سردار قنبری گفت: فعالیت پلیس آگاهی تنها به سرقت محدود نیست و جرایم مختلفی از جمله جرایم جنایی، جعل، کلاهبرداری و سایر حوزه‌های جرم را دربرمی‌گیرد و بر اساس شاخص‌ها و ارزیابی‌های انجام‌شده، پلیس آگاهی در این مدت عملکرد موفقی داشته و تلاش می‌کند کیفیت اقدامات خود را روزبه‌روز افزایش دهد.

پلیس یک گام جلوتر از مجرمان است

رئیس پلیس آگاهی فراجا با اشاره به ضرورت استفاده از فناوری و اقدامات پیش‌دستانه اظهار کرد: سال‌ها عنوان می‌شد که «مجرم همیشه یک پا از پلیس جلوتر است»، اما امروز با قاطعیت می‌گویم که ما یک پا از مجرم جلوتر هستیم.

وی افزود: مجرمان نیز از فناوری استفاده می‌کنند و گاهی به‌صورت شبکه‌ای و باندی فعالیت دارند، اما پلیس نیز با استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی، سامانه‌ای و عملیاتی با آنها برخورد می‌کند.

سردار قنبری از انهدام بیش از ۵۲۰ باند مجرمانه خبر داد و گفت: در این ایام بیش از ۵۲۰ باند سرقت و سایر باند‌های مجرمانه متلاشی شده و برخورد قاطع با اعضای این باند‌ها صورت گرفته است.

وی ادامه داد: برخی از این باند‌ها قصد داشتند هسته‌های مسلحانه برای ارتکاب جرم تشکیل دهند که پلیس پیش از ارتکاب جرم با آنها برخورد و اعضای این باند‌ها را دستگیر کرد؛ این همان کشف پیش‌دستانه است.

رئیس پلیس آگاهی فراجا خاطرنشان کرد: در مواردی نیز پلیس در حین ارتکاب جرم با مجرمان قاطعانه برخورد کرده و پس از دستگیری نیز با جمع‌آوری مستندات دقیق و کشفیات به‌دست‌آمده، پرونده‌های محکمی برای آنها تشکیل شده و برخورد قضایی مناسبی با این افراد صورت گرفته است.

باید هزینه جرم را برای مجرم افزایش دهیم

سردار قنبری با تأکید بر ضرورت همکاری سایر دستگاه‌ها برای مقابله با جرم گفت: باید با کمک سایر دستگاه‌ها، هزینه ارتکاب جرم را برای مجرم افزایش دهیم؛ به‌گونه‌ای که جرم برای مجرم منفعتی نداشته باشد و زمینه کسب منفعت از ارتکاب جرم از بین برود.

وی افزود: بخشی از جلوگیری از منفعت مجرمان در اختیار پلیس و بخش دیگری در اختیار سایر دستگاه‌هاست و لازم است همه دستگاه‌های مرتبط در این حوزه پای کار باشند.

رئیس پلیس آگاهی فراجا، به‌روزرسانی قوانین را از دیگر الزامات مقابله با جرایم دانست و گفت: با توجه به شرایط فعلی و تغییر نوع اموال در حوزه سرقت، قوانین نیز باید متناسب با شرایط روز به‌روزرسانی شوند.

برخورد شدید با مالخر‌ها

وی با اشاره به اقدامات پلیس برای قطع چرخه خرید و فروش اموال مسروقه اظهار کرد: اقدامات گسترده‌ای برای قطع چرخه معامله اموال مسروقه در کشور انجام داده‌ایم و برخورد بسیار شدیدی با مالخر‌ها صورت گرفته است.

سردار قنبری افزود: پلیس از اختیارات قانونی خود در حوزه اماکن نیز استفاده کرده و در مواردی که محل‌های کسب اقدام به خرید و فروش اموال مسروقه کرده‌اند، نسبت به تعطیلی آنها اقدام شده است. همچنین کنترل‌های ویژه‌ای در این حوزه در حال انجام است.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه اقدامات هوشمند پلیس گفت: برای اینکه بتوانیم همواره یک گام جلوتر از مجرم باشیم، باید اقدامات خود را به‌صورت سامانه‌ای و شبکه‌ای انجام دهیم؛ تحقق این موضوع نیز مستلزم دسترسی پلیس به داده‌های مورد نیاز از سایر سازمان‌هاست.

رئیس پلیس آگاهی فراجا خاطرنشان کرد: درخواست ما این است که الزامات قانونی لازم ایجاد شود تا دستگاه‌های مختلف مکلف باشند داده‌های خود را در اختیار پلیس قرار دهند تا بتوانیم با استفاده از این داده‌ها، پیش‌بینی مناسبی در حوزه کنترل و پیشگیری از جرم داشته باشیم.

وی از برنامه این پلیس برای تکمیل سامانه کنترل مجرمان و توسعه استفاده از هوش مصنوعی در پیشگیری از سرقت خبر داد.

سردار قنبری گفت: یک اقدام اساسی که در دستور کار داریم این است که در سه ماه آینده سامانه کنترل مجرمان را تکمیل کنیم تا بتوانیم در حوزه کنترل و مدیریت مجرمان، اقدامات مؤثرتری انجام دهیم.

وی افزود: همچنین در نظر داریم یک آزمایشگاه یا سامانه تخصصی ایجاد کنیم که در آن بتوانیم علل وقوع سرقت را در جغرافیای کشور و مناطق مختلف، به‌صورت دقیق اندازه‌گیری و تحلیل کنیم.

رئیس پلیس آگاهی فراجا ادامه داد: در این سامانه تلاش خواهیم کرد از تجهیزات و امکانات نوین، به‌ویژه ظرفیت‌های هوش مصنوعی استفاده کنیم تا بتوانیم شناخت دقیق‌تری از عوامل مؤثر بر وقوع سرقت به دست آورده و اقدامات پیشگیرانه را هدفمندتر کنیم.

وی خاطرنشان کرد: طی سه ماه آینده، اقدامات جدیدی در این حوزه انجام خواهیم داد و هشدار دیگری به سارقان خواهیم داد که پلیس در حوزه کنترل و پیشگیری از جرم، با استفاده از فناوری و هوش مصنوعی، یک گام جلوتر از آنها حرکت خواهد کرد.