متن رسمی پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی ثبت شده در آژانس بین المللی انرژی اتمی

به گزارش تابناک، پیش‌نویس قطعنامه ارائه‌شده توسط فرانسه، آلمان، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا علیه ایران در دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی ثبت شد.

به گفته منابع خبری، متن ارائه‌شده نسبت به نسخه پیشین اصلاحاتی جزئی داشته است. در نسخه قبلی که به صورت اختصاصی توسط تابناک نیز منتشر شده بود، از مدیرکل آژانس خواسته شده بود قطعنامه جدید، قطعنامه‌های پیشین مورد اشاره در متن و گزارش اخیر خود درباره ایران را به اعضای آژانس، شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارسال کند.

نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۵ شروع شده است.

آمریکا و تروئیکای اروپایی در تلاش‌اند حمایت سایر اعضای شورای حکام ۳۵ عضوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای تصویب قطعنامه‌ای ضد ایرانی جلب کنند؛ قطعنامه‌ای که در صورت تصویب برای نخستین بار طی ۲۰ سال، پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع می‌دهد.

متن نسخه ثبت شده در دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی که به صورت اختصاصی در اختیار تابناک قرار گرفته است به شرح زیر است:

اجرای موافقتنامه پادمانی NPT و مفاد مرتبط قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران

پیش‌نویس قطعنامه ارائه‌شده توسط فرانسه، آلمان، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا

شورای حکام،

(الف) با ستایش از تلاش‌های مستمر حرفه‌ای، مستقل و بی‌طرفانه مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دبیرخانه، در اجرای موافقتنامه پادمانی ایران مرتبط با پیماننامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، با شماره INFCIRC/۲۱۴ («موافقتنامه پادمانی»)، به منظور حل و فصل مسائل پادمانی حل‌نشده در ایران، و انجام فعالیت‌های راستی‌آزمایی به‌گونه‌ای که در قطعنامه‌های مربوط شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل متحد (UNSC) الزام شده است،

(ب) با تأکید بر نقش اساسی و مستقل آژانس در راستی‌آزمایی پایبندی به تعهدات پادمانی و ارائه گزارش‌های فنی عینی به شورا و، به‌طور هم‌زمان، به شورای امنیت سازمان ملل متحد، در مواقع مقتضی،

(پ) با یادآوری قطعنامه‌های مصوب شورا در تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵، مندرج در سند GOV/۲۰۲۵/۳۸، و در تاریخ ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶، مندرج در سند GOV/۲۰۲۶/۴۰، در خصوص عدم پایبندی ایران به تعهدات خود تحت موافقتنامه پادمانی با آژانس در چارچوب بند XII. ج اساسنامه آژانس، و تأیید مجدد یافته‌های شورا مندرج در آن قطعنامه‌ها،

(ت) همچنین با یادآوری قطعنامه مصوب شورا در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵، مندرج در سند GOV/۲۰۲۵/۷۱،

(ث) با احتساب نگرانی شدید از گزارش مدیرکل مندرج در سند GOV/۲۰۲۶/۵۰ که عدم پایبندی مستمر ایران به تعهدات خود را مستند می‌سازد، و با تأکید بر اینکه فقدان اطلاعات آژانس درباره مواد هسته‌ای اعلام‌شده پیشین و دسترسی به تأسیسات برای راستی‌آزمایی آن، مسئله‌ای است که نگرانی‌های تکثیری و نیز پایبندی به موافقتنامه پادمانی را به همراه دارد و باید با فوریت هرچه تمامتر مورد رسیدگی قرار گیرد، و

(ج) با ابراز حمایت مستمر از راه‌حلی دیپلماتیک برای پرونده هسته‌ای ایران و فراخواندن ایران به مشارکت جدی و بدون پیش‌شرط در گفت‌و‌گو‌هایی با هدف ایجاد اعتماد بین‌المللی نسبت به ماهیت کاملاً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران،

۱. بار دیگر از ایران می‌خواهد که با انجام کلیه اقدامات مورد نیاز آژانس و شورا، هرچه سریعتر عدم پایبندی خود به موافقتنامه پادمانی را جبران نماید، به‌گونه‌ای که مدیرکل بتواند تضمین‌های لازم را در مورد صحت و کامل بودن اظهارنامه‌های ایران بر اساس موافقتنامه پادمانی خود و عدم انحراف مواد هسته‌ای که طبق موافقتنامه باید تحت پادمان قرار گیرند، فراهم آورد؛

۲. از مدیرکل درخواست می‌کند که این قطعنامه و قطعنامه‌های پیشین مصوب مندرج در GOV/۲۰۲۵/۳۸ و GOV/۲۰۲۶/۴۰، همچنین گزارش مدیرکل مندرج در GOV/۲۰۲۶/۵۰ را، مطابق با مفاد مربوط اساسنامه آژانس، به کلیه اعضای آژانس و نیز به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد گزارش نماید؛

۳. بر حمایت خود از راه‌حلی دیپلماتیک برای چالش‌های ناشی از برنامه هسته‌ای ایران و پیامد‌های آن برای صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید می‌ورزد که به توافقی منجر شود که تمام نگرانی‌های بین‌المللی مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران را مورد خطاب قرار دهد، و از طرف‌های مرتبط تشویق می‌کند که به‌گونه‌ای سازنده در عرصه دیپلماسی مشارکت نمایند؛

۴. از مدیرکل درخواست می‌کند که پیش از هر نشست منظم سه‌ماهه شورا، به گزارش‌دهی در مورد اجرای موافقتنامه پادمانی ایران، مسائل پادمانی حل‌نشده در ایران، و فعالیت‌های راستی‌آزمایی به‌گونه‌ای که در قطعنامه‌های مربوط شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل متحد الزام شده است، ادامه دهد، و همچنین ارائه چنین گزارش‌هایی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد تداوم بخشد؛ و

۵. تصمیم می‌گیرد که موضوع را همچنان در دستور کار خود حفظ نماید.