وقایع اتفاقیه؛
چرا مغولها هرگز نتوانستند ژاپن را فتح کنند؟
امپراتوری مغول بخش عظیمی از اوراسیا را به تصرف خود درآورد، اما ژاپن یکی از مهمترین سرزمینهایی بود که در برابر این قدرت عظیم تسلیم نشد. قوبلای خان، بنیانگذار سلسله یوان در چین، در سالهای ۱۲۷۴ و ۱۲۸۱ دو لشکرکشی بزرگ برای فتح ژاپن ترتیب داد؛ حملاتی که با مقاومت ساموراییها، دشواری عملیات دریایی و مشکلات تأمین نیروهای مهاجم روبهرو شدند.توفانهای سهمگین، بهویژه توفان معروف «کامیکازه» یا «باد الهی»، در نابودی ناوگان یوان نقشی مهم داشتند، اما شکست مغولها را نمیتوان تنها به آبوهوا نسبت داد. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، با جزئيات تلاشهای بیفرجام مغول برای تصرف ژاپن آشنا شوید.
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