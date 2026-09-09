تداوم روند صعودی بورس؛ سهامداران چند هزار میلیارد معامله کردند؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بورس تهران آخرین روز کاری هفته را با تداوم روند صعودی شاخص کل و سبزپوشی نسبی تابلوی معاملات به پایان رساند تا سهامداران شاهد ثبت حدنصابهای جدید در نماگرهای بازار باشند.
رشد شاخص کل و ثبت سقفهای جدید
در پایان معاملات روز چهارشنبه ۱۸ شهریورماه، شاخص کل بورس تهران با افزایش ۴۷ هزار و ۳۲۵ واحدی (معادل ۰.۶۷ درصد) به سطح تاریخی ۷ میلیون و ۱۲۲ هزار واحد صعود کرد.
در همین حال، شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) با رشد ۷ هزار و ۸۸۰ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۱۸۵ هزار واحد ایستاد. شاخص کل هموزن نیز با ثبت رشد ۵ هزار و ۶۷۵ واحدی، خود را به سطح یک میلیون و ۹۴۲ هزار واحد رساند. تابلوی فرابورس ایران نیز روز سبزی را سپری کرد؛ بهطوریکه شاخص کل فرابورس با رشد ۵۵۸ واحدی به کانال ۵۵ هزار و ۲۱۹ واحد رسید. در این بازار بیش از ۷۷۸ هزار معامله به ثبت رسید.
بازار ۱۰۵ میلیارد دلاری
با ثبت دادوستدهای امروز، ارزش کل بازار سهام به بیش از ۲۴ هزار و ۲۷۲ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۰۵.۲ میلیارد دلار) رسید. حجم تحرکات معاملهگران نیز منجر به ثبت یک میلیون و ۱۶۲ هزار معامله در بورس شد.
بررسی آمارها نشان میدهد ارزش معاملات خرد بورس در روز جاری حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ هرچند در جریان این مبادلات، شاهد خروج حدود ۹۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از گردونه معاملات خرد بودیم.
از مجموع نمادهای معاملهشده در بورس، ۵۷ درصد مثبت و ۴۳ درصد در دامنه منفی دادوستد شدند. همچنین ۴۰۴ نماد بورسی بازدهی مثبت بین ۲ تا ۳ درصد را به ثبت رساندند؛ آماری که نشان میدهد نسبت به روز گذشته، کفه ترازو کمی تعدیل یافته، اما همچنان در اختیار خریداران است.
نقشه ورود و خروج پول حقیقی؛ از فلزات تا صندوقهای درآمد ثابت
در دادوستدهای روز چهارشنبه، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای «فملی»، «وبملت»، «فخوز» و «تابان» اختصاص داشت. در مقابل، نمادهای «شستا»، «تکپاد»، «فارس»، «موج» و «پالایش» بیشترین خروج سرمایه حقیقی را تجربه کردند.
در سطح صنایع نیز، گروههای فلزات اساسی، صندوقهای بخشی، فرآوردههای نفتی، کانه فلزی و محصولات غذایی پذیرای بیشترین جریان ورود پول حقیقی بودند. این در حالی است که بیشترین خروج سرمایه حقیقی در گروههای صندوقهای درآمد ثابت، صندوقهای سهامی، صندوقهای اهرمی، شرکتهای چندرشتهای صنعتی، شیمیایی و خودرویی رقم خورد.
نمادهای پیشران و پرتراکنش روز
در نهایت، بیشترین تاثیر مثبت بر صعود شاخص کل بورس توسط نمادهای «فملی»، «فارس»، «ومعادن»، «فولاد»، «وپاسار» و «تابان» به ثبت رسید. همچنین نمادهای «آکو»، «وبملت»، «شپنا»، «تابان» و «خودرو» در صدر فهرست پرتراکنشترین نمادهای بازار امروز قرار گرفتند.