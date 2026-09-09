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تقابل لندن و تل‌آویو بالا گرفت!

در پی تصمیم لندن برای تحریم کالاهای شهرک‌های صهیونیست‌نشین، اسرائیل کنسولگری انگلیس را تعطیل کرد و مانع ورود مقامات این کشور شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۵۶۴
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انگلیس

به گزارش تابناک، نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که اقدامات لازم علیه شهرک سازی های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری تشدید می شود.

اندی برنهام افزود: این اقدامات علیه سیاست های غیر قابل قبول کابینه کنونی اسرائیل را هدف قرار می دهد. رنج های فلسطینی ها لکه ننگی بر پیشانی جهان است. دولت انگلیس در برابر این رنج ها در نوار غزه و کاهش فرصت های اجرای راهکار ۲ دولتی ساکت نخواهد ماند. ما مدت زیادی در اتخاذ این اقدامات تردید داشتیم چرا که می ترسیدیم به ضد یهود متهم شویم.

روز گذشته نیز رژیم صهیونیستی در واکنش به تصمیم دولت انگلیس برای ممنوعیت واردات کالاهای تولید شده در شهرک‌های صهیونیستی، از تعطیلی کنسولگری انگلیس در قدس و ممنوعیت ورود ۱۲ مقام انگلیسی به اراضی اشغالی خبر داد.

درهمین ارتباط، گدعون ساعر، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی، تصمیم انگلیس را «احمقانه» توصیف کرد و دولت حزب کارگر را به «ترویج یهودستیزی» متهم کرد.

یائیر لاپید، رهبر مخالفان کابینه رژیم صهیونیستی نیز تصمیم انگلیس را «اشتباهی بزرگ» دانست و گفت که کابینه نتانیاهو مسئول ایجاد «انزوای دیپلماتیک بی‌سابقه» برای اسرائیل است.

انگلیس روز سه‌شنبه از تصمیم خود برای ممنوعیت تجارت کالاهای تولیدشده در شهرک‌های صهیونیست نشین در کرانه باختری اشغالی خبر داده بود.

لازم به ذکر است که با وجود تمام این موضع گیری ها، انگلیس و دیگر کشورهای غربی از حامیان اصلی جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه از طریق ارسال سلاح به این رژیم به شمار می روند.
 منبع: مهر

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انگلیس شهرک های صهیونیستی اندی برنهام حمایت از فلسطین تحریم
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