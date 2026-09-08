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حمله موشکی آمریکا به نفتکش ایرانی در نزدیکی جزیره خارگ/ سپاه: تمامی نفتکش‌ها در محدودۀ کویت و بحرین تخلیه شوند

یک نفتکش ایرانی در ۴ مایلی جزیره خارگ هدف موشک نیروهای آمریکایی قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۹۳۵۳۳
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19401 بازدید
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۱۳
نفتکش

به گزارش تابناک، یک نفتکش کوچک ایرانی در فاصله ۴ مایلی جزیره خارگ، هدف حمله موشکی ارتش آمریکا قرار گرفت. این نفتکش در محدوده لنگرگاه جزیره خارگ مورد اصابت پرتابه نیرو‌های آمریکایی واقع شد.

منابع محلی اعلام کردند که این حادثه خوشبختانه هیچ‌گونه خسارت جانی به‌همراه نداشته و کارکنان نفتکش در حال تخلیه هستند. اخبار تکمیلی متعاقباً منتشر خواهد شد.

اصابت موشک‌های بالستیک ایرانی به پایگاه هوایی موفق‌السلطی در شهر الازرق اردن
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ - ۰۳:۱۷
تعداد بازدید : 7511
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فیلم اصلی
اصابت موشک‌های بالستیک ایرانی به پایگاه هوایی موفق‌السلطی در شهر الازرق اردن
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ - ۰۳:۱۷
تعداد بازدید : 7511
کد ویدیو
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فیلم اصلی
شیرجه موشک بارشی ایرانی بر روی پایگاه آمریکایی در اردن
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ - ۰۲:۵۲
تعداد بازدید : 3799
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فیلم اصلی

 هیچ پدافندی به سمت این موشک‌ها شلیک نشده است

سپاه: ناوشکن های رزمی DDG-119  و   DDG-53 حامل موشک های کروز و ایجیس مورد حمله قرار گرفتند
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ - ۰۲:۴۲
 
 
 روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
 
 بسم الله القادر المنتقم
قَتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَ يخُزِهِمْ وَ يَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَ يَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِين
 
امت بپا خاسته و مبعوث شده ایران اسلامی؛
در پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه و ایجاد مزاحمت شرورانه ارتش تروریستی شیطان بزرگ برای نفت کش ها وشناورهای  ایرانی، نیروی هوافضای مقتدر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیات تنبیه متجاوز با رمز "یاحیدر کرار" با موشک های قدرتمند  بالستیک، ناوشکن های رزمی DDG-119  و   DDG-53 حامل موشک های کروز و ایجیس را مورد حمله قرار داد. در اثر این حمله خسارات قابل توجهی به این شناورها وارد شد.
 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نیروهای مسلح ج‌.ا.ا همچنان عزم راسخ خود را در پاسخگویی به اقدامات مذبوحانه و از سر استیصال رژیم آمریکا اعلام و دشمن را از هرگونه خطای محاسباتی برحذر می دارد.
 
درود بر ملت غیور و بزرگور ایران اسلامی، سلام بر شهیدان و همه رزمندگان
 
وماالنصر الا من عند الله العزیز الحکیم
 
 
تصاویری از شلیک انبوه موشک‌های سوخت جامد و مایع به پایگاه‌های شرارت آمریکا از جمله پایگاه نظامی الازرق اردن
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ - ۰۲:۴۰
تعداد بازدید : 3014
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وقوع حادثه برای یک کشتی تجاری در تنگۀ هرمز
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ - ۰۲:۳۷

سازمان عملیات دریایی انگلیس: یک کشتی تجاری در بحبوحۀ فعالیت‌های نظامی جاری در منطقه، در آب‌های شمال عمان مورد اصابت قرار گرفته است.

سپاه: آشیانۀ تعمیر و نگهداری، آماده‌سازی و محل استقرار جنگنده‌های F-35 ،F-16 ،F-15 و شلتر جنگنده‌ها مورد هدف قرارگرفت
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ - ۰۲:۰۷
روابط‌عمومی سپاه: ارتش تروریستی و متجاوز  شکست خوردۀ آمریکا از روی استیصال چند کشتی تجاری-نفتی ایران اسلامی را مورد حمله قرار داد.
 
به تلافی حملۀ متجاوزانۀ رژیم آمریکا به نفتکش‌های ایرانی، رزمندگان قدرتمند دلاور و جان برکف نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیات تنبیه متجاوز پایگاه آمریکائی الازرق اردن را زیر ضربات سهمگین موشکی خود قرار دادند.
 
در این عملیات، با حملۀ سنگین موشک های بالستیک سوخت جامد و مایع آشیانۀ تعمیر و نگهداری، آماده‌سازی و محل استقرار جنگنده‌های F-35 ،F-16 ،F-15 وشلتر جنگنده‌ها مورد اصابت قرارگرفته و خسارات سنگینی به دشمن عنود وارد آمده است.
 
دشمن در مواجه با نیروی دریائی قهرمان و مقتدر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تنگۀ هرمز از موضع ناتوانی و عجز و ضعف، دست به حرکت‌های مذبوحانه زده و بلافاصله پاسخ قاطع را دریافت نمود.
 
 
ادعای ارتش تروریست آمریکا دربارۀ حمله به ۵ نفتکش ایرانی
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ - ۰۱:۰۹

سازمان تروریستی سنتکام مدعی شد که پنج نفتکش ایرانی را در روز سه‌شنبه هدف قرار داده است.

حمله به پایگاه‌های موفق‌السلطی و شاهزاده حسن در اردن
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ - ۰۱:۰۷

گفته می‌شود پایگاه‌های هوایی «موفق السلطی» در منطقه الازرق و «شاهزاده حسن» اهداف حملات موشکی تنبیهی ایران است.

بر اساس گزارش‌ها، ارتش اردن به دلیل ناتوانی سامانه‌های پدافندی آمریکایی، جنگنده‌های نیروی هوایی را برای رهگیری موشک‌های بالستیک ایرانی به پرواز درآورده است.

اردن زیر ضرب موشک های ایران
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ - ۰۱:۰۵

منابع عربی از شنیده شدن صدای انفجار در اردن خبر می‌دهند

شلیک گسترده موشک از چند شهر ایران
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ - ۰۱:۰۴

شلیک گسترده موشک از چند شهر ایران تایید شد

حمله به یک فروند شناور تجاری در آب‌های ساحلی شهرستان جاسک
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ - ۰۰:۵۹

صداوسیما: دقایقی قبل نیروهای تروریست آمریکایی به یک فروند شناور تجاری در آب‌های ساحلی شهرستان جاسک حمله کرد

تکذیب حمله به نفتکش دوم در خارگ
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ - ۰۰:۲۷

خبرگزاری صداوسیما حمله به نفتکش دوم در خارگ در حملات امشب را تکذیب کرد

شلیک موشک‌های ضدکشتی ایرانی به سوی یک ناو جنگی آمریکایی
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ - ۰۰:۱۵

موشک‌های ضدکشتی ایرانی به سوی یک ناو جنگی آمریکایی شلیک شدند.

خدمه هر دو نفتکش با قایق نجات در حال انتقال به جاسک
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ - ۰۰:۰۴

خدمه هر دو نفتکش با قایق نجات در حال انتقال به سمت ساحل جاسک هستند.

هشدار فوری نیروی دریایی سپاه در پاسخ به اقدام بزدلانه ارتش تروریستی امریکا در حمله به نفتکش‌های جمهوری اسلامی ایران
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ - ۲۳:۳۶

حمله موشکی آمریکا به نفتکش ایرانی در نزدیکی جزیره خارگ/ بروزرسانی می شود

 با توجه به شرارت‌های ارتش تروریست آمریکا در هدف قرار دادن چند فروند از نفتکش‌های جمهوری اسلامی ایران به تمامی خدمه نفتکش‌ها در محدود اسکله‌های کویت و بحرین که میزبان این تروریست‌ها و شریک در شرارت‌های آنان هستند اخطار می‌دهیم شناور خود را چه در لنگرگاه و چه در اسکله‌ها سریعا ترک نمایند چرا که مورد هدف قرار خواهند گرفت

‌ حمله به دومین شناور در اطراف جزیره خارگ
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ - ۲۳:۳۲

گفته می شود دومین شناور در اطراف جزیره خارگ مورد حمله دشمن تروریست قرار گرفته است.
هنوز اطلاعات دقیقی از شناور در دست نیست.

 

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برچسب ها
آمریکا ایران حمله نفتکش جزیره خارگ تنگه هرمز
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۳
فری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
12
34
پاسخ
همینطور پیش بره یکماه دیگه با قایق نفت باید بفرستیم چین
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
ایران باید نفتکش ها رو در سواحل چین نگاه می‌داشت
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۰۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
29
20
پاسخ
بمب اتم بسازین
هیچ راه دیگری برای امن کردن ایران نیست
ناشناس
|
Turkiye
|
۰۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
11
25
پاسخ
بدون رفت و برگشت دشمنو بزنید نابود کنید در غیر این صورت دشمن شما زمینگیر میکنه
تورک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
22
10
پاسخ
بارها گفتم اما گوش شنوایی نبود. ایران باید با موشک های قدرتمند خود سیاتل آمریکا را با خاک یکسان کند. فقط اینگونه است که آمریکای جهانسوز صهیونیستی برای همیشه جرأت نخواهد کرد به جمهوری اسلامی نزدیک شود. باید سیاتل آمریکا را بزنیم فقط
پاسخ ها
اهورا مزدا
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
چرا سیاتل؟!
جاهای دیگه هم میتونی بزنی
Armin
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
حالا چرا سیاتل رو انتخاب کردی شما؟اصلا به نظر شما سیاتل شرق آمریکا هست یا غرب آن؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
21
13
پاسخ
با توجه به دشمنان حرامزاده ای که ایران دارد بودجه نظامی کشور می بایست خیلی خیلی خیلی بالابرود تجهیزات به روز می بایست ازکشورهای مختلف تهیه شود موشکها وپهپادهای که در نبرد واقعی خوب عمل کردن می بایست به تعداد خیلی خیلی خیلی بالایی تولید شود ماهواره های زیادی برای شناسایی دشمن می بایستی در مدار قرار بگیرد نیروهای زیادی می بایست آموزش ببینند می بایست درسی خیلی سختی به دشمنان ایــــــــــــــــــــران عزیز داده شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
9
16
پاسخ
اینها مثل زدن پتروشیمی ها دارند کاری می کنند تا چند ماه ما درگیر بازسازی شویم. باید ضرباتمان به قدری خورد کننده باشد که این تروریست ها بفهمند باید دمشان را بزارند روی کولشان و بروند . حتی باید به عملیات بین المللی در خاک آمریکا فکر کرد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
9
7
پاسخ
بازدارندگی ایجاد کنید هرچه باید هزینه اش رابپردازیم درست عین واکسن که می زنی و یکی دو روزی تب مختصری خواهی کرد. وتو می دانی دقیقا منظور من چیست.!؟هم بازدارندگی داخلی و هم بازدارندگی خارجی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
بازدارندگی موثری همان کاری است که کره شمالی انجام داد بمب هسته ای
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
13
5
پاسخ
این دو ماه که تا انتخابات کنگره مونده باید درس های عبرت آموز به قمارباز داد تا با شکست در انتخابات دستش کلا بسته بشه
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
0
1
پاسخ
با این کارها فقط می‌خوان مسیر جنگ رو عوض کنن.این نفت کش ها روزی یک عالمه خانواده رو تامین می‌کنه.مقاومت هیچ وقت تسلیم نمیشه.
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