سپاه: ناوشکن های رزمی DDG-119 و DDG-53 حامل موشک های کروز و ایجیس مورد حمله قرار گرفتند

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:

بسم الله القادر المنتقم

قَتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَ يخُزِهِمْ وَ يَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَ يَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِين

امت بپا خاسته و مبعوث شده ایران اسلامی؛

در پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه و ایجاد مزاحمت شرورانه ارتش تروریستی شیطان بزرگ برای نفت کش ها وشناورهای ایرانی، نیروی هوافضای مقتدر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیات تنبیه متجاوز با رمز "یاحیدر کرار" با موشک های قدرتمند بالستیک، ناوشکن های رزمی DDG-119 و DDG-53 حامل موشک های کروز و ایجیس را مورد حمله قرار داد. در اثر این حمله خسارات قابل توجهی به این شناورها وارد شد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نیروهای مسلح ج‌.ا.ا همچنان عزم راسخ خود را در پاسخگویی به اقدامات مذبوحانه و از سر استیصال رژیم آمریکا اعلام و دشمن را از هرگونه خطای محاسباتی برحذر می دارد.

درود بر ملت غیور و بزرگور ایران اسلامی، سلام بر شهیدان و همه رزمندگان

وماالنصر الا من عند الله العزیز الحکیم