به گزارش تابناک، یک نفتکش کوچک ایرانی در فاصله ۴ مایلی جزیره خارگ، هدف حمله موشکی ارتش آمریکا قرار گرفت. این نفتکش در محدوده لنگرگاه جزیره خارگ مورد اصابت پرتابه نیروهای آمریکایی واقع شد.
منابع محلی اعلام کردند که این حادثه خوشبختانه هیچگونه خسارت جانی بههمراه نداشته و کارکنان نفتکش در حال تخلیه هستند. اخبار تکمیلی متعاقباً منتشر خواهد شد.
اصابت موشکهای بالستیک ایرانی به پایگاه هوایی موفقالسلطی در شهر الازرق اردن
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ - ۰۳:۱۷
اصابت موشکهای بالستیک ایرانی به پایگاه هوایی موفقالسلطی در شهر الازرق اردن
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ - ۰۳:۱۷
شیرجه موشک بارشی ایرانی بر روی پایگاه آمریکایی در اردن
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ - ۰۲:۵۲
هیچ پدافندی به سمت این موشکها شلیک نشده است
سپاه: ناوشکن های رزمی DDG-119 و DDG-53 حامل موشک های کروز و ایجیس مورد حمله قرار گرفتند
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ - ۰۲:۴۲
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
بسم الله القادر المنتقم
قَتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَ يخُزِهِمْ وَ يَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَ يَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِين
امت بپا خاسته و مبعوث شده ایران اسلامی؛
در پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه و ایجاد مزاحمت شرورانه ارتش تروریستی شیطان بزرگ برای نفت کش ها وشناورهای ایرانی، نیروی هوافضای مقتدر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیات تنبیه متجاوز با رمز "یاحیدر کرار" با موشک های قدرتمند بالستیک، ناوشکن های رزمی DDG-119 و DDG-53 حامل موشک های کروز و ایجیس را مورد حمله قرار داد. در اثر این حمله خسارات قابل توجهی به این شناورها وارد شد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نیروهای مسلح ج.ا.ا همچنان عزم راسخ خود را در پاسخگویی به اقدامات مذبوحانه و از سر استیصال رژیم آمریکا اعلام و دشمن را از هرگونه خطای محاسباتی برحذر می دارد.
درود بر ملت غیور و بزرگور ایران اسلامی، سلام بر شهیدان و همه رزمندگان
وماالنصر الا من عند الله العزیز الحکیم
تصاویری از شلیک انبوه موشکهای سوخت جامد و مایع به پایگاههای شرارت آمریکا از جمله پایگاه نظامی الازرق اردن
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ - ۰۲:۴۰
وقوع حادثه برای یک کشتی تجاری در تنگۀ هرمز
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ - ۰۲:۳۷
سازمان عملیات دریایی انگلیس: یک کشتی تجاری در بحبوحۀ فعالیتهای نظامی جاری در منطقه، در آبهای شمال عمان مورد اصابت قرار گرفته است.
سپاه: آشیانۀ تعمیر و نگهداری، آمادهسازی و محل استقرار جنگندههای F-35 ،F-16 ،F-15 و شلتر جنگندهها مورد هدف قرارگرفت
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ - ۰۲:۰۷
روابطعمومی سپاه: ارتش تروریستی و متجاوز شکست خوردۀ آمریکا از روی استیصال چند کشتی تجاری-نفتی ایران اسلامی را مورد حمله قرار داد.
به تلافی حملۀ متجاوزانۀ رژیم آمریکا به نفتکشهای ایرانی، رزمندگان قدرتمند دلاور و جان برکف نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیات تنبیه متجاوز پایگاه آمریکائی الازرق اردن را زیر ضربات سهمگین موشکی خود قرار دادند.
در این عملیات، با حملۀ سنگین موشک های بالستیک سوخت جامد و مایع آشیانۀ تعمیر و نگهداری، آمادهسازی و محل استقرار جنگندههای F-35 ،F-16 ،F-15 وشلتر جنگندهها مورد اصابت قرارگرفته و خسارات سنگینی به دشمن عنود وارد آمده است.
دشمن در مواجه با نیروی دریائی قهرمان و مقتدر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تنگۀ هرمز از موضع ناتوانی و عجز و ضعف، دست به حرکتهای مذبوحانه زده و بلافاصله پاسخ قاطع را دریافت نمود.
ادعای ارتش تروریست آمریکا دربارۀ حمله به ۵ نفتکش ایرانی
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ - ۰۱:۰۹
سازمان تروریستی سنتکام مدعی شد که پنج نفتکش ایرانی را در روز سهشنبه هدف قرار داده است.
حمله به پایگاههای موفقالسلطی و شاهزاده حسن در اردن
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ - ۰۱:۰۷
گفته میشود پایگاههای هوایی «موفق السلطی» در منطقه الازرق و «شاهزاده حسن» اهداف حملات موشکی تنبیهی ایران است.
بر اساس گزارشها، ارتش اردن به دلیل ناتوانی سامانههای پدافندی آمریکایی، جنگندههای نیروی هوایی را برای رهگیری موشکهای بالستیک ایرانی به پرواز درآورده است.
اردن زیر ضرب موشک های ایران
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ - ۰۱:۰۵
منابع عربی از شنیده شدن صدای انفجار در اردن خبر میدهند
شلیک گسترده موشک از چند شهر ایران
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ - ۰۱:۰۴
شلیک گسترده موشک از چند شهر ایران تایید شد
حمله به یک فروند شناور تجاری در آبهای ساحلی شهرستان جاسک
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ - ۰۰:۵۹
صداوسیما: دقایقی قبل نیروهای تروریست آمریکایی به یک فروند شناور تجاری در آبهای ساحلی شهرستان جاسک حمله کرد
تکذیب حمله به نفتکش دوم در خارگ
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ - ۰۰:۲۷
خبرگزاری صداوسیما حمله به نفتکش دوم در خارگ در حملات امشب را تکذیب کرد
شلیک موشکهای ضدکشتی ایرانی به سوی یک ناو جنگی آمریکایی
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ - ۰۰:۱۵
موشکهای ضدکشتی ایرانی به سوی یک ناو جنگی آمریکایی شلیک شدند.
خدمه هر دو نفتکش با قایق نجات در حال انتقال به جاسک
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ - ۰۰:۰۴
خدمه هر دو نفتکش با قایق نجات در حال انتقال به سمت ساحل جاسک هستند.
هشدار فوری نیروی دریایی سپاه در پاسخ به اقدام بزدلانه ارتش تروریستی امریکا در حمله به نفتکشهای جمهوری اسلامی ایران
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ - ۲۳:۳۶
با توجه به شرارتهای ارتش تروریست آمریکا در هدف قرار دادن چند فروند از نفتکشهای جمهوری اسلامی ایران به تمامی خدمه نفتکشها در محدود اسکلههای کویت و بحرین که میزبان این تروریستها و شریک در شرارتهای آنان هستند اخطار میدهیم شناور خود را چه در لنگرگاه و چه در اسکلهها سریعا ترک نمایند چرا که مورد هدف قرار خواهند گرفت
حمله به دومین شناور در اطراف جزیره خارگ
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ - ۲۳:۳۲
گفته می شود دومین شناور در اطراف جزیره خارگ مورد حمله دشمن تروریست قرار گرفته است.
هنوز اطلاعات دقیقی از شناور در دست نیست.