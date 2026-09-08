وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخی کنایه آمیز به «راه‌حل خلاقانه» آمریکا پس از ۴۷ سال تحریم و جنگ: جدی می‌فرمایید؟!

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

پس از ۴۷ سال تحریم، آمریکا به نیابت از اسرائیل وارد جنگ با ایران شد؛ جنگی که پیامدهای فاجعه‌باری برای آمریکا، از جمله برای جایگاه و اعتبار این کشور در جهان، به همراه داشته است.

پس از آنکه واشنگتن نتوانست با تحریم یا جنگ به اهداف خود دست یابد، راه‌حل «ابتکاری‌اش» این است: تحریم‌های بیشتر!! جدی می‌فرمایید؟!!