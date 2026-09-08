ایران و روسیه نیروگاه هستهای جدید میسازند
مدیرعامل روس اتم از همکاری هستهای ایران و روسیه برای ساخت نیروگاه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۳۵۰۷| |
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به گزارش تابناک، مدیرعامل روس اتم الکسی لیخاچف، اعلام کرد که ایران میخواهد با مشارکت روسیه واحدهای جدید نیروگاه هستهای بسازد.
نیروگاه اتمی بوشهر محصول کار مشترک ایران و روسیه از دهه ۹۰ تاکنون ۱۰۲۴ مگاوات برق اتمی برای ایران تولید میکند.
هم اکنون فاز ۲ و ۳ نیروگاه اتمی بوشهر با مشارکت روسیه و به ظرفیت بیش از ۲ هزار مگاوات در حال ساخت است.
منبع: فارس
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