مدیرعامل روس اتم از همکاری هسته‌ای ایران و روسیه برای ساخت نیروگاه خبر داد.

ایران و روسیه نیروگاه‌ هسته‌ای جدید می‌سازند

به گزارش تابناک، مدیرعامل روس اتم الکسی لیخاچف، اعلام کرد که ایران می‌خواهد با مشارکت روسیه واحد‌های جدید نیروگاه هسته‌ای بسازد.

نیروگاه اتمی بوشهر محصول کار مشترک ایران و روسیه از دهه ۹۰ تاکنون ۱۰۲۴ مگاوات برق اتمی برای ایران تولید می‌کند.

هم اکنون فاز ۲ و ۳ نیروگاه اتمی بوشهر با مشارکت روسیه و به ظرفیت بیش از ۲ هزار مگاوات در حال ساخت است.

منبع: فارس