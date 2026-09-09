شش ترکیب غذایی که بهتر است با هم مصرف نشوند
به گزارش تابناک، مصرف شکلات تلخ همراه با شیر، فواید آن را برای سلامتی قلب خنثی میکند
از دید علم تغذیه، بعضی ترکیبها میتوانند مانع جذب ویتامینها و مواد معدنی شوند. ریلسیمپل در مقالهای، شش ترکیب غذایی را که به گفته متخصصان سلامتی، بهتر است همزمان مصرف نشوند، معرفی کرده است.
شیر و مرکبات
ترکیب شیر با مرکباتی مانند پرتقال یا لیمو ممکن است باعث لخته شدن پروتئینهای شیر شود و ناراحتی گوارشی یا نفخ ایجاد کند. این حالت به این دلیل رخ میدهد که اسیدسیتریک موجود در مرکبات موجب تجمع و بههم چسبیدن پروتئینهای کازئین شیر میشود. هضم شیر لختهشده ممکن است دشوارتر باشد و علائمی مانند گاز معده، نفخ، درد شکم یا سوءهاضمه ایجاد کند.
الکل و کافئین
الکل و نوشیدنیهای کافئیندار مانند ترکیب موجود در اسپرسو مارتینی، اغلب بدون آگاهی از تاثیرشان بر مغز و بدن، همزمان مصرف میشوند.
این در حالی است که کافئین مادهای محرک است، اما الکل اثر تضعیفکننده بر دستگاه عصبی دارد. به همین دلیل کافئین میتواند بخشی از احساس مستی ناشی از الکل را پنهان کند و فرد تصور کند کمتر از آنچه به نظر میرسد سرخوش شده است. این وضعیت ممکن است به مصرف بیشتر الکل منجر شود.
صرفنظر از اینکه کافئین را از چای، قهوه یا نوشیدنیهای انرژیزا دریافت میکنید، بهتر است این نوشیدنیها را همزمان با الکل مصرف نکنید.